Top 10 από ελληνικές αποτυχίες στη Eurovision (vids, poll)

Δύο... μεγάλους τελικούς έχει το πρόγραμμα του Σαββάτου. Ο ένας στο Ολυμπιακό Στάδιο όπου ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διεκδικούν το Κύπελλο Ελλάδας και ο άλλος στη Λισαβόνα, όπου η Ελένη Φουρέιρα θέλει να φτάσει την Κύπρο για πρώτη φορά στην κορυφή της Eurovision! Στα... δυσάρεστα της ημέρας, η απουσία της Ελλάδας από τον δεύτερο τελικό που προαναφέραμε και μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια.

Το GWJ δεν απουσιάζει ποτέ από τα μεγάλα γεγονότα και μετά την αποτυχία της Γιάννας Τερζή να προκριθεί στον τελικό, συγκέντρωσε τις 10 μεγαλύτερες απογοητεύσεις της Ελλάδας στη Eurovision και σας τις παρουσιάζει.

#10 Γιάννα Τερζή (2018), «Όνειρό μου», αποκλεισμός

Ξεκινάμε από τα... φρέσκα. Φέτος στη Eurovision αποφασίσαμε να στείλουμε ένα καθαρά ελληνικό κομμάτι. Αυτή ήταν και η προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος στον ελληνικό τελικό, κλείνοντας την πόρτα στην Φουρέιρα για τρίτη χρονιά η οποία ήθελε απευθείας ανάθεση (σ.σ. σοφή επιλογή της ΕΡΤ!).

Έτσι, στην Λισαβόνα μας εκπροσώπησε η Γιάννα Τερζή με το τραγούδι «Όνειρό μου». Ένα συμπαθητικό τραγούδι, του οποίου το νόημα ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Στα δύο κουπλέ «μιλούσε» ο Έλληνας στην Ελλάδα και στο ρεφρέν το ανάποδο. Οι αντιδράσεις μέχρι και την Τρίτη ήταν εξαιρετικές από τους Ευρωπαίους κι όλοι έδιναν την Ελλάδα στον τελικό. Ωστόσο η εμφάνιση της Τερζή στην σκηνή δεν τους έπεισε. Υπήρχαν διάφορα προβληματάκια και η Ελλάδα έμεινε εκτός τελικού.

Απομένει να μάθουμε και την θέση που έλαβε στον ημιτελικό, ώστε να δούμε αν ξεπέρασε και την χειρότερη θέση (16η) που είχαν πάρει δύο χρόνια πριν οι Argo, άλλη μια επιτυχία της... αριστερής ΕΡΤ!

#9 Ελευθερία Ελευθερίου (2012), «Aphrodisiac», 17η θέση (64 βαθμοί)

Στα χρόνια της κρίσης, όπως είναι λογικό, η Eurovision δεν ενδιαφέρει όσο πριν. Έτσι, έχουμε δεύτερη απογοήτευση που ήρθε μετά το 2010. Το 2012, στείλαμε στο Αζερμπαϊτζάν την Ελευθερία Ελευθερίου και το «Aphrodisiac».

Από τον εθνικό τελικό φαινόταν πως η αποτυχία είναι θέμα χρόνου. Ποιος δεν θυμάται πως αυτός είχε γίνει σε ένα εμπορικό κέντρο στα Δυτικά Προάστια; Τα άσχημα σχόλια ήταν πολλά και για τις συμμετοχές, με το τραγούδι της Ελευθερίας Ελευθερίου να είναι το λιγότερο κακό και να προκρίνεται.

Τελικά στο Αζερμπαϊτζάν αυτό που περιμέναμε όλοι έγινε. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να τα πάει καθόλου καλά και η 17η θέση μαζί με τους 64 βαθμούς, ήταν μάλλον και κολακευτική...

#8 Μαρία Έλενα Κυριάκου (2015), «One Last Breath», 19η θέση (23 βαθμοί)

Η συμμετοχή του 2015 στη χώρα της Κονσίτα, στην Αυστρία, είχε βλέψεις για ένα καλό πλασάρισμα κοντά στην 10άδα. Η νικήτρια του πρώτου «The Voice», Μαρία Έλενα Κυριάκου ήταν η επιλογή εκείνης της χρονιάς με την μπαλάντα «One Last Breath» να θεωρείται ένα αρκετά δυνατό τραγούδι.

Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν πως η φωνάρα, που διαθέτει, η Κύπρια τραγουδίστρια θα βοηθούσε αρκετά συνολικά την συμμετοχή. Ωστόσο, αυτό δεν φάνηκε στην Αυστρία. Μία από τις χειρότερες θέσεις της Ελλάδας στον διαγωνισμό. 19η θέση και 23 βαθμοί για την Μαρία Έλενα Κυριάκου.

Τότε, μετά από πολλά χρόνια, είχαμε και πάλι πάνελ κατά την επιστροφή της και αρκετή κουβέντα για το τι έφταιξε... Την αλήθεια μου θα την πω, μου λείπουν αυτά!

#7 Freaky Fortune & Riskykidd (2014), «Rise Up», 20η θέση (35 βαθμοί)

Η χειρότερη θέση που έχει πάρει ποτέ σε τελικό η Ελλάδα, είναι η 20η. Αυτή την έχει λάβει δύο φορές, με την μία από αυτές να είναι πριν τέσσερα χρόνια. Στη Δανία, στείλαμε δύο νέα παιδιά με ένα πολύ μέτριο προς κακό τραγούδι.

Το «Rise Up» δεν κατάφερε να... ανεβάσει καθόλου τους Ευρωπαίους. Η προσπάθεια των παιδιών καλή, μέχρι και τραμπολίνο είχαμε! Τι άλλο θέλατε δηλαδή;

Δεν τους πείσαμε με τίποτα. 20η θέση και μόλις 35 βαθμοί. Ακόμα μια αποτυχία τα χρόνια της κρίσης! Εντάξει, αυτό πέρασε στα ψηλά και τα παιδιά δεν τα ξαναείδαμε ποτέ, ελπίζουμε να είναι καλά στη ζωή τους!

#6 Μαντώ (2003), «Never Let You Go», 17η θέση (25 βαθμοί)

Φτάσαμε στις αποτυχίες (σ.σ. ήταν λίγες) στα χρόνια που η Ελλάδα πήγαινε στον εκάστοτε διαγωνισμό για την... κούπα! Το 2003 κι ένα χρόνο μετά το... βατερλό του «S.A.G.A.P.O.» που θα συναντήσουμε παρακάτω, η Ελλάδα στέλνει στον διαγωνισμό την Μαντώ.

Οι βλέψεις; Τεράστιες! Η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια κοίταζε πάντα τις πρώτες θέσεις και ήθελε όσο τίποτα να κερδίσει επιτέλους τον διαγωνισμό. Βέβαια, η επιλογή αυτή δεν ήταν όπως φάνηκε και η καλύτερη. Όλοι θυμόμαστε το εντυπωσιακό φόρεμα που φόρεσε η Μαντώ με το μπούστο της να ξεχειλίζει...

Η Ευρώπη όμως δεν το εκτίμησε! Ήθελε και ανάλογο δυνατό τραγούδι. Αυτό δεν το άκουσε και... χάρισε στην Ελλάδα την τρίτη χειρότερη θέση της στον διαγωνισμό την 17η με 25 βαθμούς. Η Μαντώ, ωστόσο, μέχρι και τώρα μας έχει μείνει αξέχαστη!

#5 Χρήστος Κάλλου & Wave (1990), «Χωρίς Σκοπό», 19η θέση (11 βαθμοί)

Την δεκαετία του '90 η Ελλάδα δεν είχε ιδιαίτερες βλέψεις στον διαγωνισμό και αυτό φαίνεται και από τις θέσεις, αλλά και τις βαθμολογίες που έπαιρνε. Έτσι και το 1990, έστειλε μια συμμετοχή η οποία έδειχνε από τον τίτλο την τύχη της!

Ο Χρήστος Κάλλου τραγούδησε χωρίς σκοπό, όπως φάνηκε, το τραγούδι «Χωρίς Σκοπό»! Πραγματικά πιο σωστό τίτλο δεν θα μπορούσε να βρει. Τότε η Eurovision, γινόταν ακόμα με ορχήστρα και ζωντανά όργανα, τα οποία μάλλον έπαιξαν επίσης... χωρίς σκοπό για την Ελλάδα!

Η τελική θέση και οι βαθμοί τα λένε όλα. 19η θέση, 11 βαθμοί και πραγματικά έπρεπε να το δούμε στο youtube για να το θυμηθούμε και τι να πρωτοσχολιάσουμε... Θα σταθούμε στο σακάκι του τραγουδιστή. Δείτε και θα καταλάβετε...

#4 Αφροδίτη Φρυδά (1988), «Κλόουν», 17η θέση (10 βαθμοί)

«Κλόουν, κλόουν, είμαι ο κλόουν» κι ένα «αχαχα»! Αυτό. Αν μπορούσαμε θα μέναμε σε αυτή την περιγραφή για την τέταρτη (κατά την γνώμη μας) χειρότερη ελληνική συμμετοχή. Με τίτλο τραγουδιού «Κλόουν», τι άλλο να πούμε; Αλλά πρέπει, οπότε συνεχίζουμε.

Η Αφροδίτη Φρυδά εκπροσώπησε την Ελλάδα με αυτό το... τεράστιο τραγούδι! Ίσως η πιο κιτς εμφάνιση της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Μέσα σε όλα, στην γέφυρα του τραγουδιού, ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του κι ένας κλόουν.

Και πολλοί καλοί ήταν μαζί μας οι Ευρωπαίοι! 17η, παρακαλώ πολύ, θέση, όμως με την χαμηλότερη βαθμολογία που έχει πάρει ποτέ η Ελλάδα. Μόλις 10 βαθμούς. Μάλλον όλη η Ευρώπη έκανε ότι και η Φρυδά... «αχαχα»!

#3 Μιχάλης Ρακιντζής (2002), «S.A.G.A.P.O», 17η θέση (27 βαθμοί)

Εδώ ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δεδομένα το θυμάστε όλοι. Από που να το πιάσουμε και που να το αφήσουμε. Ένα χρόνο μετά το «Die For You», την πρώτη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στον θεσμό (3η θέση) η... όρεξη είχε ανοίξει κι όλοι ήθελαν τη νίκη.

Στον ελληνικό τελικό έγινε ένας μικρός χαμός! Από τους πλέον απολαυστικούς ελληνικούς τελικούς, με ίντριγκα και πολλά παρασκήνια. Όλοι θεωρούσαν δεδομένη την πρόκριση της Πέγκυ Ζήνα με το «Love Is A Wonderful Thing», όμως τελικά στην Eurovision της Εστονίας μας εκπροσώπησε ο Μιχάλης Ρακιντζής με το «S.A.G.A.P.O.».

Αφού ξεπεράσουμε όλα όσα ακούστηκαν στα πάνελ της εποχής (σ.σ. το ξαναλέμε, πόσο λείπουν), φτάνουμε στην ημέρα του τελικού. Ο Ρακιντζής και η μπάντα του, φορούν τις... πανοπλίες τους με τις ελληνικές σημαίες κι αρχίζουν. «Say, (say, say), say the magic word... SAGAPO, S.A.G.A.P.O.» και αφήνουν την Ευρώπη με το στόμα ανοιχτό! Το σοκ ήταν τέτοιο, που ξέχασαν και να μας ψηφίσουν.

Πήραμε την 17η θέση με 27 βαθμούς κι αρχίσαμε την γκρίνια. Το μάτι του Ρακιντζή το θυμάστε; Δεν είχε ήχο στα ακουστικά μας είπε με αποτέλεσμα να μην έχουμε και την καλύτερη παρουσία στη σκηνή. Τα λαϊκά δικαστήρια που στήθηκαν τότε στα μεσημεριανά, παραμένουν μέχρι και σήμερα αξέχαστα!

#2 Argo 2016, «Utopian Land», αποκλεισμός

Λίγο πριν την κορυφή επιστρέφουμε στη σύγχρονη ιστορία. Δύο χρόνια πριν, το 2016 η... πρώτη φορά αριστερά και η ΕΡΤ κάνουν απευθείας ανάθεση στο συγκρότημα Argo. Δεν τους ξέραμε πριν, δεν τους ξέρουμε και μετά.

Τους μάθαμε για λίγους μήνες. Ένα ποντιακό τραγούδι στη σκηνή της Eurovision, με, δώστε βάση, αγγλικό, ποντιακό στίχο, αλλά και χιπ χοπ με το σημείο που μας έχει μείνει αξέχαστο να είναι φυσικά το «χοπ χοπ, τεμέτερον, χιπ χοπ»!

Τι κρατάμε; Πως ακούσαμε ποντιακή λύρα, για δεύτερη φορά, στη Eurovision κι είδαμε και λίγο ποντιακό χορό. Οι Ευρωπαίοι, δεν κράτησαν τίποτα μας έδωσαν έναν ωραιότατο αποκλεισμό από τον τελικό με την 16η θέση που πήραμε στον ημιτελικό, να είναι η χειρότερη στην ιστορία της Ελλάδας από τότε που έχουν αρχίσει οι ημιτελικοί.

#1 Συγκρότημα Θάλασσα 1998, «Μια Κρυφή Ευαισθησία», 20η θέση (12 βαθμοί)

Φτάσαμε στην κορυφή! Το χειρότερο όλων. Το τραγούδι που ψηφίστηκε μόνο από την Κύπρο, γι' αυτό και οι 12 βαθμοί! «Μια Κρυφή Ευαισθησία» είχε τραγουδήσει η Διονυσία Καρόκη με το συγκρότημα Θάλασσα.

Αυτή η ευαισθησία ποτέ δεν ακούμπησε τους Ευρωπαίους, που μας έδωσαν την χειρότερη θέση που πήραμε ποτέ (την ισοφαρίσαμε αρκετά χρόνια μετά) στον διαγωνισμό. Την 20η. Μια θέση που φαίνεται πως μας πείραξε πολύ, τότε.

Η Ελλάδα την δεκαετία του '90 είχε αρκετές χαμηλές βαθμολογίες κάτι που την ανάγκασε να τα παρατήσει για λίγο. Μετά την αποτυχία του 1998, η ΕΡΤ αποφάσισε να απέχει για οικονομικούς λόγους το 1999 από τον διαγωνισμό, αλλά και το 2000. Από το 2001 και μετά όλα άλλαξαν. Ωστόσο, η συμμετοχή του 1998, είναι ίσως η χειρότερη που έχουμε στείλει ποτέ!

Εσείς ποια θεωρείτε χειρότερη συμμετοχή;