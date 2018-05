Το top10 των εκπλήξεων στα playoffs του ΝΒΑ! (vids)

Τα playoff έχουν φτιαχτεί για να εκθέτουν τους “ειδικούς”. Το πρωτάθλημα μετά το πρωτάθλημα είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την κανονική περίοδο. Το κοντέρ μηδενίζει και όλοι εκκινούν από το ίδιο σημείο. Θεωρητικά υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ, όμως τα λόγια, οι εκτιμήσεις, οι αναλύσεις, πάνε περίπατο όταν το πράγμα σοβαρεύει. Έτσι έγινε και φέτος στο ΝΒΑ. Τρανταχτό παράδειγμα ο πρώτος γύρος, όπου οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσουν τους Πέλικανς. Έτσι, έλεγαν οι αναλυτές και οι “γνώστες” του ΝΒΑ. Ε, η πραγματικότητα τους διέψευσε πανηγυρικά. Στην ιστορία της ποστ σίζον του ΝΒΑ, αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της.

10)Α΄ γύρος Ανατολής, 2001. Οι Σάρλοτ Χόρνετς κερδίζουν τους Μαϊάμι Χιτ

Οι έμπειροι Χιτ υποτίθεται πως θα έκαναν περίπατο απέναντι στους Χόρνετς. Είχαν κερδίσει 50 αγώνες και η τριάδα Τιμ Χάρνταγουεϊ, Άντονι Μέισον, Μπράιαν Γκραντ έδειχνε πολύ καλή υπό τις οδηγίες του Πατ Ράιλι. Οι πιο νέοι Χόρνετς μόνο φοβισμένοι δεν έδειξαν και με αιχμή του δόρατος τους Μπάρον Ντέιβις, Τζαμάλ Μάσμπερν, Έντι Ρόμπινσον κυριάρχησαν. Η σειρά κρινόταν στις τρεις νίκες (best of five) και οι “σφήκες” επικράτησαν με το επιβλητικό 3-0.

9)Α΄ γύρος Δύσης, 1981. Οι Χιούστον Ρόκετς επικρατούν των Λ.Α Λέικερς

Όταν έχεις Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Μάτζικ Τζόνσον, δεν είσαι ο αντίπαλος που θέλει κάποιος να συναντήσει τα playoff. Οι Λέικερς είχαν πάρει τον τίτλο την προηγούμενη σεζόν και πολλοί τους θεωρούσαν ικανούς να τον επαναλάβουν. Ο πρώτος αντίπαλος, οι Ρόκετς, φαινόταν βατός. Οι Τεξανοί δεν γέμιζαν το μάτι, μια και είχαν μπει στην ποστ σίζον με ρεκόρ 40-42. Οι “ρουκέτες” όμως ξάφνιασαν το ΝΒΑ. Με μπροστάρηδες τους Μόουζες Μαλόουν, Κάλβιν Μέρφι πέρασαν το εμπόδιο των Λέικερς και έφτασαν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ όπου και έχασαν από τους Μπόστον Σέλτικς.

8)Α΄ γύρος Δύσης, 2011. Οι Μέμφις Γκρίζλις αποκλείουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς

Η σειρά ήταν το πεδίο ανάδειξης του Ζακ Ράντολφ. Ο φόργουορντ των Γκρίζλις ήταν αυτός που πήρε από το χέρι την ομάδα του και έριξαν στο καναβάτσο τους Σπερς. Μάλιστα, εκείνη την εποχή το Μέμφις είχε το νούμερο οκτώ και ο σύλλογος δεν είχε κερδίσει ποτέ αγώνα playoff! Το γκρουπ των Ράντολφ, Σέιν Μπατίερ, Μάικ Κόνλεϊ, Μαρκ Γκασόλ αποδείχθηκε αξεπέραστο για τα “σπιρούνια”.

7)Τελικοί ΝΒΑ, 2016. Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κερδίζουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Η επιλογή δείχνει παράξενη. Πώς είναι δυνατό να είναι έκπληξη, όταν εκείνοι οι Καβαλίερς είχαν τρεις Ολ Σταρ (Τζέιμς, Ίρβινγκ, Λοβ). Η απάντηση βρίσκεται στους αντιπάλους τους. Οι “πολεμιστές” είχαν ισοπεδώσει κάθε ομάδα που βρήκαν μπροστά τους, είχαν τον MVP και είχαν κερδίσει την προηγούμενη χρονιά τους Καβαλίερς. Όταν, δε, προηγήθηκαν 3-1 κανείς δεν έδινε ελπίδες στην παρέα του ΛεΜπρον. Ο “LBJ” όμως είχε διαφορετική άποψη και στο τέλος ήταν αυτός που πανηγύρισε.

6)Τελικοί ΝΒΑ, 1975. Το Γκόλντεν Στέιτ θριαμβεύει απέναντι στους Ουάσιγκτον Μπούλετς

Οι Μπούλετς δικαίως θεωρούνταν φαβορί. Το ρεκόρ της κανονικής περιόδου κατέγραψε 60 νίκες και το ταλέντο των Ουές Άνσελντ, Έλβιν Χέιζ ελάχιστοι το είχαν στη λίγκα. Οι Ουόριορς δεν έμπαιναν τόσο δυνατά στους διεκδικητής. Η επίθεση τους διέψευσε κάθε άπιστο. Με ηγέτη των Ρικ Μπάρι έκαναν ό,τι ήθελαν την Ουάσιγκτον και με 4-0 πήραν τον τίτλο.

5)Α΄ γύρος Ανατολής, 1984. Οι Νετς “τιμωρούν” τους Σίξερς

Οι Σίξερς τα είχαν όλα. Το πρωτάθλημα του 1983, τον “Dr. J”, τους Μαλόουν, Τσικς και τα προγνωστικά για επανάληψη του θριάμβου. Οι Νετς, αντίθετα, δεν είχαν κερδίσει αγώνα playoff, όμως ήταν αποφασισμένοι, ήταν νέοι, γρήγοροι, αθλητικοί. Οι Μπακ Ουίλιαμς, Άλμπερτ Κινγκ, Μάικλ Ρέι ηγήθηκαν της προσπάθειας και πήραν τη σειρά κερδίζοντας στο πέμπτο ματς, εκτός έδρας, 101-98.

4)Τελικοί ΝΒΑ, 2011. Το Ντάλας “σβήνει” τους Χιτ

Εκείνη η σεζόν ήταν το ξεκίνημα της εποχής των Τριών Μεγάλων” του Μαϊάμι (ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ, Κρις Μπος). Το κοινό, η πλειοψηφία του, δεν συμφωνούσε με την αποχώρηση του “LBJ” από το Κλίβελαντ για το Μαϊάμι. Επίσης, δεν άρεσε στους περισσότερους η υπεροψία των Χιτ οι οποίοι ήταν οι “κακοί” του ΝΒΑ (πριν πάρουν οι Ουόριορς τη θέση τους).

Οι τρεις σούπερ σταρ λειτούργησαν καλά, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν στους τελικούς και να εκτεθούν από το αουτσάιντερ Ντάλας. Οι Μάβερικς έδειξαν ότι η ομάδα συνήθως κερδίζει τα άτομα, όσο ταλέντο κι αν διαθέτουν.

3)Τελικοί ΝΒΑ, 2004. Το Ντιτρόιτ καθηλώνει τους Λέικερς

Οι Λέικερς της σεζόν 2003-04 είχαν στο ρόστερ τους Σακίλ Ο' Νιλ, Κόμπι Μπράιαντ, Καρλ Μαλόουν, Γκάρι Πέιτον. Οι δυο τελευταίοι στη δύση της καριέρας τους, όμως η ποιότητα τους δεν είχε αλλάξει. Ο λόγος που βρέθηκαν δίπλα στους πολύφερνους σούπερ σταρ ήταν το πρωτάθλημα. Πότε. Οι Πίστονς “έπνιξαν” με την άμυνα τους Λέικερς. Έδειξαν ότι είχαν κάτι από τα “Bad Boys” των 80's. Μάλιστα, στο 3ο ματς ντρόπιασαν την περιβόητη επίθεση των Λέικερς περιορίζοντας τη στους 68 πόντους! Τα “Πιστόνια” πήραν τους τελικός με 4-1 και η ομάδα του L.A είδε τον Μαλόουν να αποσύρεται, τον Φιλ Τζάκσον να αποχωρεί και τον Σακίλ να πηγαίνει στο Μαϊάμι.

2)Α΄ γύρος Δύσης, 1994. Οι Νάγκετς στέλνουν “σπίτι” τους Σηάτλ Σούπερσονικς

Οι Σόνικς του 1994 δικαιολογούσαν απόλυτα το προσωνύμιο τους: υπερηχητικοί. Γκάρι Πέιτον, Σον Κέμπ, Κένταλ Γκιλ, Σαμ Πέρκινς ξεχώριζαν και ήταν κύριοι υπεύθυνοι για το 63-19 της κανονικής περιόδου. Οι Νάγκετς με το 42-40 πήγαιναν σαν πρόβατα στη σφαγή. Στα λόγια, γιατί στην πράξη οι “σβώλοι” έκαναν αυτό που κανείς, μα κανείς, δεν περίμενε: κέρδισαν τη σειρά με 3-2 και άφησαν εκτός το “φαβορί”.

1)Α΄ γύρος Δύσης, 2007. Οι Ουόριορς “λιώνουν” τους Μάβερικς

Συνέχεια από το νούμερο δύο. Οι Μάβερικς είχαν τελειώσει την κανονική περίοδο με 67-15 και έβρισκαν ένα πολύ σκληρό νούμερο οκτώ στο ξεκίνημα των πλέι οφ. Οι Μαβς ήταν το φαβορί, αλλά... Οι Ουόριορς διέθεταν δύο παικταράδες, τους Μπάρον Ντέιβις, Στέφεν Τζάκσον. Αυτοί κυρίως και το φανατισμένο, θορυβώδες κοινό ανάγκασαν το Ντάλας να βάλει την ουρά στα σκέλια και να αποχωρήσει. Οι Ουόριορς εκείνης της χρονιάς ήταν η καλύτερη απάντηση στο “κανείς δεν πιστεύει σε μας”.

