Ο αρτίστας του Καραϊσκάκη στο City Ground! (pics, vid)

Ο Nathan Makris έγινε δημοφιλής ή εάν θέλετε πολύ πιο γνωστός από την πολύ καλή δουλειά του στον Ολυμπιακό και το Καραϊσκάκη αλλά και τον Ρέντη. Με πολύ καλές τοιχογραφίες και ώρες ατελείωτης δουλειάς για να καλλωπίσει τις γηπεδικές εγκαταστάσεις των πρωταθλητών Ελλάδας. Η πολύ καλή δουλειά του που έγινε και σε άλλες ομάδες εντός των συνόρων, όπως σε Πανιώνιο και Ατρόμητο του έδωσε το... διαβατήριο για να βρεθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ και το City Ground για να κάνει ανάλογη δουλειά. Άλλωστε υπήρχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως συνδεκτικός κρίκος Ολυμπιακού - Φόρεστ με τον ισχυρό άνδρα των δύο ομάδων να ήθελε να ομορφύνει για τα καλά τα γήπεδά τους.

Διορθωτικές εργασίες έγιναν από κάθε άποψη και στο γήπεδο αλλά και στο προπονητικό της Φόρεστ. Ο Νέιθαν Μακρής ή Nathan Makris όπως μπορείτε να τον βρείτε στα social media γεννήθηκε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έχει σπούδασει Γραφιστική και Εικονογράφηση. Δούλεψε ως εικονογράφος βιβλίων και γραφίστας για επτά χρόνια σε μεγάλες εκδοτικές εταιρίες (Express Publishing, Εκδόσεις Λιβάνη). Απο το 2004 ομως, άρχισε να τον κερδίζει και ένα άλλο είδος καλλιτεχνικής έκφρασης, η τοιχογραφία.

Όπως λέει ή εάν θέλετε αφηγείται ο ίδιος πάντα του άρεσε να ζωγραφίζει με αερογράφους και οι μεγάλες επιφάνειες καθώς και η σκηνογραφία των χώρων τον βοήθησαν να κάνω το hobby μου πραγματικότητα. Μέσα σε λίγο καιρό άρχισε να γίνεται γνωστή η δουλειά του και έτσι του δίνεται πια όλο και πιο συχνά η δυνατότητα να μεταμορφώνει έναν χώρο σε κάτι μοναδικό που τους γεμίζει θετική ενέργεια.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

Ο ίδιος επισκέπτεται αρχικά τον χώρο που είναι να καλλωπίσει και τον φωτογραφίζει. Εάν δεν του δοθεί κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που θέλει ο πελάτης τότε προτείνει εκείνος ορισμένα σχέδια που προσαρμόζει επάνω στις φωτογραφίες του χώρου που έχει τραβήξει. Έτσι ο πελάτης βλέπει ακριβώς πως θα γίνει ο χώρος του, πριν αρχίσει. Όταν καταλήξει στο θέμα που θα φτιαχτεί στον τοίχο, καθώς και στην ημερομηνία που θα ξεκινήσει το team του και ο ίδιος καλύπτει τα πατώματα και τυχόν έπιπλα που υπάρχουν στον χώρο ετσι ώστε να μπορέσει να δουλέψει πιο χώρα. Όπως τονίζει σχετικά ο Makris Τα χρώματα που δουλεύει είναι άοσμα, οικολογικά (μη τοξικά) και πλενόμενα.

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΦΟΡΕΣΤ ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ

Ο Nathan Makris μιλώντας στο G-Weekend χαρακτήρισε τρομερή εμπειρία την δουλειά του στην Φόρεστ. «Ήταν ένα project που κράτησε 12 ημέρες και το αποτέλεσμα άρεσε ιδιαίτερα στους ανθρώπους της ομάδας. Αυτό έχει πάντα μεγάλη σημασία σε αυτό που κάνω. Ήταν μία τρομερή αλλά και πολύ ξεχωριστή εμπειρία για μένα που πάντα θα θυμάμαι», εξηγεί σχετικά. Μάλιστα ήδη έχει κρούσεις ξανά από την Αγγλία για να κάνει και άλλες δουλειές στο Νησί για ομάδες!

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το τι έχει πει ο ίδιος στο Match Programme της Φόρεστ για την δουλειά του. Αρχικά για το πως ασχολήθηκε με αυτό το project: «Η πρώτη ομάδα για την οποία έκανα τοιχογραφίες είναι ο Ολυμπιακός. Έφτιαξα όλες τις τοιχογραφίες στο Καραϊσκάκη και στο προπονητικό κέντρο στον Ρεντη. Κάποια ημέρα ενώ δούλευα σε ένα μεγάλο project στο Βέλγιο, επικοινώνησαν μαζί μου στελέχη της Φόρεστ (σ.σ. είχαν δει την δουλειά μου στον Ολυμπιακό) και ζήτησαν να επισκεφτώ άμεσα το γήπεδο με σκοπό να το διακοσμήσω με τοιχογραφίες. Ήξερα ότι ήταν μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, και ο ενθουσιασμός μου ήταν μεγαλος.

Όταν έφτασα με ξενάγησαν στο γήπεδο και στον περιβάλλοντα χώρο και κατόπιν έκανα και εγώ κάποιες βόλτες γύρω από το γήπεδο αναζητώντας στοιχεία και λεπτομέρειες που θα λειτουργούσαν ως έμπνευση. Έκανα έρευνα γύρω από την ιστορία της ομάδας και μίλησα προσωπικά με τον Θρύλο της ομάδας, τον John McGovern ο οποίος με ενθουσιασμό μου διηγήθηκε πολλές προσωπικές του εμπειρίες. Με πήγε και περπάτησα μαζί του πάνω στο χορτάρι του γηπέδου. Ένιωσα την αγάπη του για τον σύλλογο. Έμπνεύστηκα και ήξερα τι θα φτιάξω»!

Για την πρωτοπυπία της δουλειάς του ανέφερε: «Πήγα στην μπουτίκ της ομάδας και πήρα μια φανέλα της ομάδας, μια σημαία της ομάδας και ένα κασκόλ. Όταν έφτασα πίσω στην Ελλάδα ώστε να προετοιμαστω, φωτογραφήθηκα τουλάχιστον 500 φορές ανεμίζοντας την σημαία ώστε να πετύχω μια τέλεια φωτό της σημαίας στην οποία να φαίνεται καλά το σήμα και η χρονολογία ίδρυσης.

Την ζωγράφισα στην είσοδο των αποδυτηρίων αλλά και στον χώρο όπου τρώνε και χαλαρώνουν οι παίχτες (Players Lounge). Κατόπιν ήθελα να κανω μια τοιχογραφια με βάση το κασκόλ. Κοιτάζοντας λίγο πιο προσεκτικά το σημα της Φόρεστ και ίσως και αν μισοκλείσουμε λίγο μάτια μας μοιάζει σαν ένα κεφάλι με ώμους. Έτσι προσάρμοσα το κασκόλ γύρω από τους 'ώμους' και αυτή η τοιχογραφία διακόσμει έναν ακόμη τοίχο στο Players Lounge. Στόχος μου ήταν όλες οι τοιχογραφίες που θα φτιάξω να είναι αυθεντικές, και να φαίνονται ρεαλιστικές. Για αυτό, όπως θα δείτε σε όλες, έχω τοποθετήσει σκιά ώστε να πετύχουμε το τρισδιάστατο εφέ. Και αυτό το πετυχαίνεις μόνο με αερογραφους. Η τοιχογραφία που απεικονίζει την ομάδα έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες».

Όσο για το χρονικό δουλειά που χρειάστηκε; «Στόχος μου ήταν να φτιάξω μια τοιχογραφία που να παρουσιάζει το ομαδικό πνεύμα της ομάδας, να εμπνέει τους παίχτες και να δείχνει ότι είναι όλοι είναι δεμένοι σαν μια οικογένεια. Ξεκίνησα φτιάχνοντας ένα περίγραμμα του σχεδίου με ένα μολύβι και κατόπιν έπρεπε να άρχισω να μονώνω το κάθε χρώμα ξεχωριστά χρησιμοποιώντας ειδικες χαρτοταινίες. Είναι μια τεχνική που απαιτείται όταν δουλεύεις με αερογράφους. Κατόπιν αρχίζω και χρωματίζω το κάθε κομμάτι ξεχωριστά όπως φαίνεται και στο βίντεο. Συνολικά χρειάστηκα 3 μέρες για να παραδώσω την τοιχογραφία αυτή», εξήγησε.

Για την δυσκολία με τα τρισδιάστατα κείμενα στον χώρο των αποδυτηρίων τόνισε: «Το κάθε κομμάτι έχει τις δικές του δυσκολίες, όταν ζωγραφίζεις κείμενα τα γράμματα πρέπει να βγουν πολύ καθαρά, ίσια και κεντραρισμένα. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο ειδικά όταν είναι τεράστια. Θέλει πολύ καλή προετοιμασία». Όσο για την αγαπημένη του τοιχογραφία σχολίασε: «Μου αρέσουν όλες εξίσου καθώς έχω αφιερώσει ατέλειωτες ώρες για να δημιουργήσω αυτές τις τοιχογραφίες. Είναι κομμάτι μου. Νιώθω υπερήφανος που με επέλεξαν για να δημιουργήσω σε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και όλα τα στελέχη με στήριξαν. Κάνω αυτήν την δουλειά πάνω από 20 χρονιά και ποτέ δεν την βαριέμαι γιατί η κάθε δουλειά αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση και εμπειρία. Ταξιδεύω αρκετά στο εξωτερικό για την δουλειά μου αλλά μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το καλύτερο επαγγελματικό ταξίδι που έχω κάνει ποτέ ως τώρα! Come On You Reds!!!!!!».

