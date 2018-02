«Septic Flesh, δίψα για ασυμβίβαστη καλλιτεχνική έκφραση»! (vids & pics)

Ο Χρήστος Αντωνίου ένα από τα βασικά μέλη αυτής της ελληνικής συμφωνικής death metal μπάντας που έχει ξεκινήσει τα πορεία της στις αρχές της δεκαετίας του '90 μιλάει εκ μέρους των Septic Flesh στο Gazzetta Weekend τόσο για το Live τους στο Piraeus Academy 117 στις 17 Φλεβάρη όσο για την tour που έκαναν σε Ευρώπη και Αμερική όσο και για τις σκέψεις τους για την πορεία τους και τα επόμενα πλάνα τους.

- Βρίσκεστε σε μία άκρως παραγωγική περίοδό σας. Μετά από tour στην Ευρώπη στις ΗΠΑ, όπου θα βρεθείτε ξανά και ενώ έχετε και το Hellfest στην Γαλλία το καλοκαίρι. Τι εισπράξατε από το κοινό σας, πως πήγε η παρουσία σας σε Ευρώπη και Αμερική και τι να περιμένουμε μετά;

Καλύψαμε το πιο μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής και πήγαμε και στην Κεντρική Αμερική. Κάναμε μεγάλα ταξίδια και μας ευχαριστεί πολύ όλο αυτό. Από το 2008 που έχουμε ξεκινήσει τα tour βλέπουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη ικανοποίηση για όλο το tour που κάναμε. Το tour που κάναμε στην Ευρώπη μπορεί να το κάνουμε ξανά. Το Codex Omega, το τελευταίο χρονικά άλμπουμ μας, ήταν σίγουρα ένας λόγος για το tour. Στις ΗΠΑ όπου βρεθήκαμε (σ.σ. στο 7000 tons of metal) ήταν μία τρομερή εμπειρία. Κάτι το φοβερό. Στις 21 Φλεβάρη τώρα έχουμε την επόμενη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική με Dark Funeral / Thy Antichrist / Noctuary / Witch Casket. Είναι ένα πολύ δυνατό σχήμα που θεωρούμε ότι θα πάει πολύ καλά.

- Ποιά είναι η διαφορά που έχετε δει μέσα από τις περιοδείες σας;

Κοίτα. Οι Septic Flesh έχουν δύο εποχές. Η πρώτη είναι από το 1990 έως το 2002 που ήμασταν πιο... underground. Όταν δεν κάναμε tour και δεν βγαίναμε έξω. Η 2η έχει το Communion και τα tour που έχουμε κάνει. Δεν φτάνει όμως το να έχεις ένα καλό άλμπουμ. Πρέπει να περιοδεύεις, να προχωράς μπροστά, να έχεις έναν καλό ατζέντη και όλα αυτά. Ένας συνδυασμός πραγμάτων. Μπορεί να κάνεις λάθη που να σου στοιχίσουν. Εμείς έχουμε φτιάξει μία μεγάλη δυναμική σε Βόρεια και Νότια Αμερική. Είναι κινήσεις που πρέπει να γίνονται. Όταν δεν κάναμε Live ήταν σαν να ήμασταν στην αφάνεια. Πρέπει όμως να έχεις όλο το... πακέτο: Πολύ καλό άλμπουμ, πολύ καλή σκηνική παρουσία και καλό μάνατζερ. Δεν φτάνει μόνο ένα.

- SEPTICFLESH LIVE IN ATHENS μαζί με The Slayerking & Scar Of The Sun. Επιστρέφετε στην αγαπημένη σας Αθήνα για αυτό το Live στις 17 Φλεβάρη στο Piraeus Academy 117. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η εμφάνιση;

Είναι πολύ καλό που πάμε σε αυτό το Live ενώ ερχόμαστε από 2 μεγάλα tour. Είμαστε στην καλύτερή μας φάση. Έχουμε επενδύσει πολύ και πολλά και στην σκηνική μας παρουσία και στα φώτα. Σε κάθε δίσκο θα πρέπει να δείξεις κάτι νέο. Να δείξεις ότι εξελίσσεσαι. Ότι βελτιώνεσαι. Να εξελίσσεται σε όλους τους τομείς. Περιμένουμε ότι ο κόσμος θα χαρεί το Live και εμείς ακόμα περισσότερο.

- Codex Omega. Το άλμπουμ που βγάλατε το 2017 με τον παραγωγό Jens Bogren. Πως ήταν αυτή η συνεργασία και πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από το αποτέλεσμα της δουλειάς και το πως το 'αγκάλιασε' ο κόσμος;

Για μένα πρόκειται για την πιο καλή παραγωγή των Flesh. Δεν μειώνουμε με τίποτα τους άλλους πολύ καλούς παραγωγούς που είχαμε. Βοηθήσαμε και εμείς πολύ γιατί είμαστε πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι και συμβάλλουμε σε όλο αυτό. Είμαστε πιο έμπειροι και πιο κατασταλαγμένοι. Σίγουρα και εμείς ακόμα μαθαίνουμε. Πάντα μαθαίνεις. Ωστόσο είμαστε στην πιο καλή μας φάση, όπως είπα και πριν. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Το Codex Omega είναι Νο1 σε προπωλήσεις στην Season of Mist. Νομίζω πως αυτό λέει πολλά. Αυτήν την στιγμή όμως είμαστε ελεύθεροι συμβολαίου.

- Οπότε είστε σε μία διαδικασία επεξεργασίας προτάσεων;

Ναι σίγουρα. Θα δούμε όλες τις προτάσεις που έχουμε από το εξωτερικό και θα πάρουμε την απόφασή μας.

- Portrait of a Headless Man. Για μένα ένα από τα πολύ δυνατά... video clips σας. Πως γεννήθηκε η ιδέα του και πόσο δύσκολο ήταν να πραγματωθεί;

Ο σκηνοθέτης πήγε με βάση την σκέψη του τι είχαμε γράψει. Ήταν τελείως ελεύθερος στο να κάνει ότι θέλει. Δεν τον πιέσαμε εμείς σεβόμενοι το πλάνο που είχε. Μόνο καλά λόγια θα ακούσεις για αυτό το video clip. Έχει ένταση, βάθος και φοβερά εφέ και είναι πολύ μοντέρνο. Δεν έχουμε κάνει τόσα πολλά video clips αλλά σίγουρα είναι με διαφορά το καλύτερο.

- Είστε μία επιδραστική μπάντα, πρωτοπόροι στο ελληνικό metal και με πολύ δυνατό όνομα στο εξωτερικό. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ξεκινήσετε και κοιτάζοντας πίσω ποιά πολύ καλή ανάμνηση έχετε και ποιά πολύ κακή;

Septic Flesh σημαίνει ακόρεστη δίψα για ασυμβίβαστη καλλιτεχνική εκφράση. Αυτό είμαστε. Πάντα χωρίς όρια και αφήνοντας την μουσική και την τέχνη να σε οδηγήσει εκεί που πιστεύεις ότι μπορεί να σε πάει καλά. Η πολύ κακή στιγμή μας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διάλυσή μας το 2002 όταν όταν υπογράψαμε στην Hammerheart, μία ολλανδική εταιρεία. Έχοντας κλείσει εκεί για να βγάλουμε το Sumerian Daemons διαπιστώσαμε μετά ότι η εταιρεία είχε πτωχεύσει. Έγιναν κάποια λάθη και αυτή η πτώχευση μας προκάλεσε μεγάλα προβλήματα. Μας επηρέασε αρνητικά. Τότε πιστέψαμε ότι δεν είχαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Ο αδερφός μου επικεντρώθηκε στα εξώφυλλα που έφτιαχνε για μπάντες και εγώ θα πήγαινα στην Αγγλία για να ασχοληθώ με την σύνθεση μουσικής και κομματιών. Είπαμε ορθά και τίμια να σταματήσουμε. Επέδρασε θετικά εν τέλει όλο αυτό. Μας έκανε πολύ πιο... πεινασμένους για την επιστροφή μας. Μετά ήρθε το Communion, το 2008, ένα άλμπουμ που μας εδραίωσε ως μπάντα.

- Θεοί της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Ένα θέμα με το οποίο έχετε καταπιαστεί στα τραγούδια σας. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος;

Η μυθολογία είναι από τα αγαπημένα μας θέματα. Οι συμβολισμοί των αρχαίων Θεών βοηθάνε στα τραγούδια μας και η Ελλάδα έχει πάντα ιδιαίτερη θέση. Η αιγυπτιακή και η σουμεριακή μυθολογία συμπληρώνουν το τρίπτυχο των επιρροών σας. Υπάρχουν και άλλα δυνατά κομμάτια μας που ασχολούνται με άλλα θέματα εκτός από τους Θεούς της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

- Ποιά είναι η κορυφαία σας συνεργασία ever είτε επί σκηνής είτε δισκογραφικά;

Θα μιλήσουμε για Live. Η περιοδεία που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εδραίωσή μας ήταν το tour που κάναμε μαζί με τους AMON AMARTH το 2011. Παίξαμε μπροστά στο κοινό της Γερμανίας, ένα πολύ απαιτητικό κοινό. Εξαιρετική μπάντα οι AMON AMARTH με την δική τους ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι το Α και το Ω σε μία μπάντα.

- Πρότυπα από το metal ή από άλλες μουσικές σκηνές έχετε;

Εμείς μεγαλώσαμε ακούγοντας Celtic Frost, Morbid Angel, Death και Paradise Lost. Επίσης soundtracks από κλασική μουσική όπως του Hans Zimmer. Τεστάραμε τις επιρροές μας ώστε να είναι σωστά όλα και να βγάλουμε στον κόσμο το δικό μας στίγμα.

- Πως βλέπετε την σκηνή του ελληνικού metal σήμερα;

Βλέπουμε προσπάθειες. Θα δείξει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω με αισιοδοξία ή σιγουριά κάτι. Από το 90' που υπάρχει η ελληνική σκηνή δεν έχουμε βγάλει τόσες μεγάλες μπάντες έξω με εξαίρεση εμάς και του Rotting Christ. Να δούμε διάρκεια. Πόσες μπάντες κάνουν καριέρα έξω; Χρειάζεται διάρκεια και γεγονότα που να το δείχνουν αυτό.

- Νιώθετε μία περηφάνεια για τον χώρο και το πόσο έχει... ανθίσει κατά έναν μεγάλο βαθμό επειδή εσείς και οι Rotting Christ υπήρξατε πρωτοπόροι και βγήκατε εκτός Ελλάδας με μεγάλες επιτυχίες;

Εννοείται πως είμαστε περήφανοι. Μας κάνει να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να δώσουμε τα... φώτα σε όλες τις μπάντες τις ελληνικές να συνεχίσουν το έργο των Flesh και των Christ. Μακάρι να βγούνε και 10 μπάντες που να πετύχουν έξω.

- Θα μπορούσαμε να δούμε άμεσα μία συνεργασία σας με τους Christ; Δισκογραφικά ή σε Live ή tour;

Αυτό με το δισκογραφικό σκέλος είναι πιο μακρινό. Το να περιοδεύσουμε μαζί ναι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Έχει γίνει μία συζήτηση. Θα ήταν πολύ ωραίο. Υπάρχουν συζητήσεις για να γίνει πράξη. Είμαστε φίλοι με τα παιδιά και υπάρχει εκτίμηση μεταξύ μας.

Οι Flesh είναι οι:

Seth Siro Anton - Bass & Vocals (σ.σ. μπάσο και φωνητικά)

Christos Antoniou - Guitars & Orchestral (σ.σ. κιθάρα και ορχηστρικά)

Sotiris Anunnaki V. - Guitars & Clean Vocals (σ.σ. κιθάρα και φωνητικά)

Kerim “Krimh” Lechner - Drums & Percussion (σ.σ. ντραμς και κρουστά)

- Εδώ είναι το επίσημο Facebook των Flesh και εδώ, εδώ και εδώ οι σελίδες για τα Live τους στην Αμερική. Επίσης εδώ για το Live στο Piraeus 117 Academy.