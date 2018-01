And the «Oscar» goes to... Iννα!

Η Ελληνίδα πορνοστάρ, παρότι έθεσε ως περιορισμό να συμπρωταγωνιστεί αποκλειστικά με τον σύζυγο της Τεό, κατάφερε να αφήσει το δικό της στίγμα σε έναν χώρο, ιδιαίτερα απαιτητικό.

Χωρίς ταμπού μιλά για τις όμορφες και δύσκολες στιγμές της δουλειάς της, την υποκρισία και την κακοποίηση και φυσικά τα AVN Awards.

Πότε αποφάσισες ότι θες να ασχοληθείς με ταινίες ενηλίκων και πες μου αν το κίνητρο ήταν μόνο οικονομικό;

«Πριν από 7 χρόνια. Δεν ήταν το κίνητρο μόνο οικονομικό, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να δοκιμάσω από περιέργεια, να δω πώς είναι».

Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή τη δουλειά;

«Είναι πολλά όχι μόνο ένα ή δύο. Το πρώτο είναι να καταλάβουν οι γονείς σου, να σταθούν δίπλα σου και να σε υποστηρίξουν. Ευτυχώς για μένα τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα απ' όσο πίστευα.

Μετά είναι και τα γυρίσματα. Αυτά που βλέπουν όλοι, δεν είναι όπως νομίζετε. Ναι φυσικά έχει και διασκέδαση και πλάκα, αλλά πολλές φορές για παράδειγμα ένα γύρισμα κρατάει πολλές ώρες και οι στάσεις που κάνουμε είναι άβολες, με σκοπό να έχει καλύτερη πρόσβαση η κάμερα, να γίνει πιο σωστή λήψη, το αποτέλεσμα να είναι πιο ωραίο, να μπορείτε να βλέπετε τα πάντα και να το απολαμβάνετε.

Ένα τρίτο είναι το γεγονός ότι κάποιοι μιλούν άσχημα για εμάς χωρίς να γνωρίζουν τι άτομα είμαστε. Το χειρότερο δε, είναι ότι αυτοί είναι άτομα που μπορεί να μην έχουν χάσει ταινία σου.

Αν δεν σου αρέσει κάτι, μην το βλέπεις και μην κάνεις κακόβουλα σχόλια. Κανένας δεν σου έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο για να δεις, αλλά όχι να βλέπεις, να περνάς καλά και μετά να μας βρίζεις...

Έχεις βιώσει ρατσισμό λόγω του επαγγέλματος που διάλεξες να κάνεις;

Ευτυχώς είναι ψιλοτυχερή επειδή ο περισσότερος κόσμος με υποστηρίζει, όμως στο εξωτερικό τελευταία πολλές διάσημες πορνοστάρ έβαλαν τέλος στη ζωή τους, επειδή δεν άντεξαν το μπούλινγκ.

Προσωπικά μπορώ να πω ότι όχι μόνο δεν έχω δεχτεί μπούλινγκ,αλλά μου έχουν ανοίξει πολλές πόρτες και έχω δεχτεί καλές προτάσεις, λόγω της δουλειάς που κάνω.

Ποιος από την οικογένεια σου ήταν ο πιο ψύχραιμος όταν τους ανακοίνωσες ότι θα ακολουθήσεις σε αυτό το επάγγελμα;

Η μητέρα μου από την πρώτη στιγμή που της το είπα το ήξερε ήδη και το μόνο που μου είπε ήταν, «Ξέρω μην αγχώνεσαι, σε υποστηρίζω και σε αγαπώ ακόμα περισσότερο επειδή ξέρω ότι είσαι χαρούμενη, δεν μας έχεις ζητήσει φράγκο, δεν έχεις κάνει κάτι κακό, ούτε έκλεψες, ούτε σκότωσες κάποιον. Εφόσον είσαι οκ με τον άντρα σου και δεν υπάρχει κάποιος να σε βάζει με το ζόρι, δεν έχεις μπλέξει πουθενά είμαι πάντα μαζί σου».

Είναι μία δουλειά με ημερομηνία λήξης έχεις σκεφτεί με τι θες να ασχοληθείς μετά;

Ναι, όντως έτσι είναι, έχω σκεφτεί πολλά πράγματα, έχω βάλει στόχους στη ζωή μου και τους κυνηγάω. Σε κάποια χρόνια ίσως ανοίξω κάτι δικό μου. Προς το «παρών» ήδη έχω κάποιες προτάσεις και θα δω πώς θα πάει.

Τι θα σημάνουν για την καριέρα σου AVN Awards;

«Είναι το όνειρο μου τα τελευταία χρόνια. Σημαίνει ότι κάνω χαρούμενο τον κόσμο που με παρακολουθεί και είμαι καλή στη δουλειά μου. Ποιος δεν θα ήθελε να ξέρει ότι είναι καλός σε αυτό που έχει επιλέξει να κάνει. Εξυπακούεται ότι θα συμβάλει στο να αποκτήσω ακόμα μεγαλύτερη φήμη και θα μου ανοίξει περισσότερες πόρτες σε εταιρείες για ταινίες. Θα με βλέπουν πιο συχνά, άρα θα χαρώ που θα κάνω περισσότερους ανθρώπους χαρούμενους. Για να κάνω λοιπόν το όνειρο μου πραγματικότητα μπορείτε να με ψηφίσετε κλικάροντας στη φωτογραφία μου ΕΔΩ

Πόσες ταινίες έχεις γυρίσει και ποια ειναι η αγαπημένη σου;

Πφφφ, δύσκολη ερώτηση. Είναι πλέον περισσότερες από 150 ταινίες, έχω χάσει την μπάλα (γέλια), αλλά η αγαπημένη μου είναι μία που γύρισα τώρα τελευταία και λέγεται My stepmother give us a strap on lesson.