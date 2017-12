It's a New Year's Day! (vids & poll)

Όπως έχουμε αναφέρει και τονίσει ξανά περί ορέξεως στα μουσικά γούστα ο καθένας έχει τα... δικά του. Με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου το G-weekend συγκέντρωσε ορισμένες επιλογές που ακούγαμε και ακούμε ακόμα. Σαν μία playlist ενόψει της έλευσης του καινούριου έτους. Κομματάρες όπως το New Year's Day των U2 για παράδειγμα. Η σχετική playlist έχει 25 κομμάτια από διάφορα είδη και καλλιτέχνες. Πιο κάτω μπορείτε τα ακούσετε και μετά να ρίξετε την ψήφο σας!

1) Abba - Happy New Year

2) U2 - New Year's Day

3) Kool & The Gang - Celebration

4) Party Rock Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock

5) Van Morrison - Celtic New Year

6) Seasons Of Love - Glee Cast - The Quarterback

7) A Great Big World - This Is the New Year

8) Sugababes - New Year

9) Nickelback - If Today Was Your Last Day

10) Maybe Baby - Sugarland

11) What A Wonderful World σε ερμηνεία από την Celine Dion

12) Christina Aguilera - Soar

13) Barry Manilow - It's Just Another New Year's Eve

14) Carpenters - What Are You Doing New Year's Eve?

15) Foo Fighters - Next Year

16) Tori Amos - Our New Year

17) Dan Fogelberg - Same Auld Lang Syne

18) We Are the World - Michael Jackson, Lionel Richie

19) Jon Bon Jovi - Please Come Home For Christmas

20) Journey - Any Way You Want It

21) Funky New Year- The Eagles

22) Tom Waits - New year's eve (Bad as me)

23) What Are You Doing New Year's Eve - Ella Fitzgerald

24) Will Smith - Will 2K ft. K-Ci

25) Prince - 1999

- Πιο κάτω κάντε την επιλογή σας στο σχετικό poll.