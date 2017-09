H 11η Σπετεμβρίου του 2001 ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Ο φόβος της τρομοκρατίας από τότε, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους, όχι μόνο απλώθηκε σε όλη την υφήλιο αλλά εγκαταστάθηκε για τα καλά στις καρδιές των ανθρώπων και τίποτα πλέον δεν θα ήταν το ίδιο...

Από τότε έχουν περάσει 16 χρόνια αλλά οι ιστορίες γύρω από τα τραγικά περιστατικά εκείνου του πρωϊνού στη Νέα Υόρκη, συνεχίζουν να έρχονται στο φως της επιφάνειας και να κυκλοφορούν ξανά, κυρίως άθε Σεπτέμβρη. Μία από τις πιο τραγικές είναι η ιστορία πίσω από μία φωτογραφία που δείχνει έναν άνθρωπο να πέφτει στο κενό λίγο μετά την πτώση του αεροπλάνου στον πρώτο Πύργο. Η φωτογραφία πήρε τον τίτλο The Falling Man και από τότε έχει ξεσηκώσει πολλές συζητήσεις, αφηγήσεις, αλλά και διαμαρτυρίες και δεν είναι τυχαίο ότι συμπεριλήφθηκε στις 100 πιο επιδραστικές φωτογραφίες στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Φωτογραφίες με ανθρωπους που είχαν την ίδια τραγική κατάληξη, υπήρχαν πολλές. Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει για ποιο λόγο προχωρούσαν τα άτομα αυτά στο απονενοημένο διάβημα! Ηταν η φωτιά στους ορόφους που τους ωθούσε να πηδήξουν; Ηταν η οροφή των γραφείων που καταδαφιζόταν επάνω τους; Μήπως ο πυκνός καπνός που δεν τους επέτρεπε να αναπνεύσουν; Αυτοθυσία ή αυτοκτονία, ηρωϊσμός ή δειλία; Οπως και να έχει ήταν από τις λίγες φορές στην ιστορία, που κάτι που έμοιαζε με ταινία, ήταν η τραγική πραγματικότητα!

Ωστόσο η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε τη μεγαλύτερη επίδραση, κυρίως για τη στάση του ανθρώπου που πέφτει στο κενό. Ο άτυχος αυτός άνδρας, ευθυγραμμισμένος με τον Βόρειο Πύργο, δείχνει να έχει επιλέξει το τέλος της ζωής του. Δεν είναι λίγοι αυτοί που είπαν ότι διάλεξε τον τρόπο που θα πεθάνει, θέλοντας να πάρει ο ίδιος την απόφαση για τις τελευταίες στιγμές της ζωής του!

Ποιος τράβηξε τη φωτογραφία

Η συγκεκριμένη φωτογραφία ανήκει στον Richard Drew , έναν φωτογράφο του Associated Press που έχει ξαναβρεθεί αυτόπτης μάρτυρας σε ιστορικές αλλά μακάμβριες στιγμές. Ηταν ένας από τους τέσσερις φωτογράφους που ήταν αυτόπτες μάρτυρας στη δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι στο Λος Αντζελες το 1968 και παρότι η σύζυγος του Εθελ Κένεντι του ζήτησε να μην τραβήξει φωτογραφίες, αυτός πάτησε το κουμπί της φωτογραφικής.

Το μοιραίο πρωϊνό, ο 55χρονος τότε φωτογράφος είχε πάει σε πάρκο της Νέας Υόρκης για να δουλέψει σε επίδειξη μόδας για έγκυες γυναίκες, όταν άκουσε έναν καμεραμάν του CNN να μιλά για αεροπλάνο που έπεσε στους Δίδυμους Πύργους. Αμέσως πήρε τον εξοπλισμό του και κατευθύνθηκε και αυτός στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς το καθήκον τον καλούσε! Εφτασε μετά από λίγο είδε τα δύο κτίρια στις φλόγες και άρχισε να τραβάει τα τραγικά ενσταντανέ με τους ανθρώπους να πηδάνε από τους καιόμενους ορόφους. Μέσα στο μυαλό του δεν είχε διχογνωμία αν αυτό που έκανε ήταν το σωστό, καθώς η μοίρα είχε ήδη αποφασίσει γι' αυτόν, να βρεθεί στη συγκεκριμένη στιγμή στο συγκεκριμένο μέρος. Ακολούθησε η πτώση του πρώτου γιγαντιαίου κτιρίου και παρότι τραυματίστηκε ελαφρά, συνέχισε να τραβά τους ανθρώπους που πηδούσαν, με 9-12 κλικς στα 10 δευτερόλεπτα που διαρκούσε η πτώση στο κενό... Αμέσως μετά την κατάρρευση και του Βόρειου Πύργου, πήρε τον εξοπλισμό του και επέστρεψε στο γραφείο του στο Rockefeller Center.

Εβαλε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή και κοιτώντας τις φωτογραφίες σταμάτησε σε μία, αυτή που ονομάστηκε The Falling Man. Ηξερε ότι αυτή έπρεπε να δημοσιευτεί καθώς όπως είπε αργότερα: «Οταν κοιτάς τις φωτογραφίες για επεξεργασία, μαθαίνεις να ξεχωρίζεις την κατάλληλη εικόνα. Ξέρεις να την αναγνωρίζεις. Αυτή η φωτογραφία σα να ξεπετάχτηκε από την οθόνη λόγω της κατακόρυφης στάσης και της συμμετρίας της... ». Την επομένη δημοσιεύτηκε στη σελίδα 7 των New York Times και αναδημοσιεύτηκε σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες της χώρας!

To ψέμμα πίσω από μία φωτογραφία

Μπορεί η συγκεκριμένη φωτογραφία να προκάλεσε αίσθηση για τη συμμετρία της σε σχέση με το κτίριο, αλλά και το γενναίο τρόπο που ο άνδρας αυτός αντιμετώπιζε το θάνατο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα καρέ με το φωτογράφο να αιχμαλωτίζει τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα υπόλοιπα καρέ του Richard Drew, 11 για την ακρίβεια, δείχνουν το συγκεκριμένο άτομο σε διαφορετικές φάσεις και το σώμα του να έχει άλλες θέσεις σε σχέση με το κτίριο. Τίποτα ηρωϊκό, τίποτα ξεχωριστό, εκτός από τις τελευταίες τραγικές στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου...

Αναζητώντας την ταυτότητα του μοιραίου ανθρώπου

Η δημοσίευση της, όμως προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών και μετά την πρώτη δημοσίευση, για αρκετό καιρό δεν εμφανίστηκε σε κανένα ΜΜΕ. Η κατακραυγή ήταν έντονη, με όσους βρίσκονταν στο απέναντι στρατόπεδο να μιλούν για ανηθικότητα, για απανθρωπιά και για το δικαίωμα ενός ανθρώπου να πεθάνει μόνος του, χωρίς οι τελευταίες τραγικές στιγμές να δημοσιεύονται στον Τύπο. Ωστόσο, ο διευθντής της Toronto Globe and Mail έστειλε έναν δημοσιογράφο να ανακαλύψει την τατότητα του ατόμου στη φωτογραφία. Η αποστολή του ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ολόκληρη η Νέα Υόρκη, τις ημέρες που ακολούθησαν του τρομοκρατικού χτυπήματος, αναζητούσε χιλιάδες αγνοούμενους! Αφού μεγένθυνε τη φωτογραφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας ήταν σκουρόχρωμος, πιθανότατα Λατίνος, είχε ελαφριά γενειάδα και φορούσε μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και από μέσα ένα πορτοκαλί μπλουζάκι. Η ενδυμασία του θύμιζε αρκετά εργαζόμενο στο εστιατόριο... Ο δημοσιογράφος αφού έψαχνε παντού, περνώντας ένα βράδυ από την Times Square, ξεχώρισε από τις εκατοντάδες αφίσες, μία με έναν αγνοούμενο που λεγόταν Norberto Hernandez. Δούλευε στο εστιατόριο Windows on the World, στην κορυφή του Βόρειου Πύργου στο World Trade Center. Eίδε ότι μένει στο Queens και αμέσως πήγε να συναντήσει τους δικούς του ανθρώπους. Ο αδερφός και η αδερφή του Norberto Hernandez του είπαν ότι πρέπει να είναι ο χαμένος αδερφός τους. Ο δημοσιογράφος της Toronto Globe and Mail θεώρησε σωστό όμως, να πάει και στην οικογένεια του, τη σύζυγο και τις τρεις κόρες του. Αυτές, όμως, του έκλεισαν την πόρτα και αρνήθηκαν να μιλήσουν μαζί του. Ηταν πραγματικά δύσκολο γι' αυτές να δοκιμάσουν να δουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία... Και δεν ήταν μόνο αυτές, αλλά ολόκληρη η Νέα Υόρκη δεν ήθελε να αντικρύσει ξανά αυτές τις φωτογραφίες που θύμιζαν τη χειρότερη στιγμή στην ιστορία της πόλης.

Παράλληλα, κανείς δεν ήθελε να λέει στη Νέα Υόρκη ότι αυτοί οι άνθρωποι... πήδηξαν. Ολοι άρχισαν να χρησιμοποιούν άλλες εκφράσεις, όπως «αναγκάστηκαν να βγουν έξω» ή «εξαφανίστηκαν»! Οι εικόνες ήταν ανυπόφορες ακόμα και για τους πιο ψύχραιμους. Διαφορά υπάρχει και στον αριθμό των ατόμων που πέθαναν με αυτό τον αποκρουστικό τρόπο. Οι New York Times, βασισμένοι στο υλικό από φωτογραφίες και βίντεο που συγκέντρωσαν οι ρεπόρτερ της, ανέφεραν τα θύματα σε 50. Η USA Today ανέβασε τον αριθμό σε 200...

Η οικογένεια του Norberto Hernandez, ποτέ δεν δέχτηκε ότι ήταν ο δικός τους άνθρωπος, αυτός στη φωτογραφία, παρά την ιστορία που τελικά δημοσίευσε η Toronto Globe and Mail. Κάποια στιγμή η σύζυγος του Eulogia είπε: «Οταν πέθαινε, είμαι σίγουρη ότι σκεφτόταν εμάς», ενώ η κόρη του Κατερίνα συμπλήρωνε: «Ηθελε να έρθει σπίτι σε μας και ήξερε ότι δεν πρόκειται να το πετύχαινε αυτό, εάν πηδούσε από το παράθυρο!». Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία η Eulogia, τόνισε: «Κάθε πρωϊ τον έντυνα, εγώ τον έντυσα και τότε. Ο Νorberto φορούσε άσπρη μπλούζα από μέσα, δεν έχει πορτοκαλί...»

Η Eulogia δεν ήθελε να δει ποτέ τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Τελικά την είδε και μετά ήταν ακόμα πιο κατηγορηματική: «Αυτός δεν είναι ο σύζυγος μου. Ο άνδρας στη φωτογραφία είναι μαύρος. Παρακαλώ καθαρίστε το όνομα του άνδρα μου», λέει με λυγμούς ενώ η κόρη της Κατερίνα προσθέτει: «Είπαν ότι ο πατέρας μου θα πάει στην κόλαση επειδή πήδηξε. Δεν ξέρω τι θα έκανα εάν ήμουν στη θέση του...».

Και δεύτερος υποψήφιος

Ακούστηκαν και πολλά ακόμα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης, ως το πρόσωπο της φωτογραφίας αλλά υπήρχε ένα συγκεκριμένο άτομο που συγκέντρωσε μεγάλες πιθανότητες. Πρόκειται για τον Jonathan Briley που δούλευε στο ίδιο εστιατόριο, ένας 43χρονος με μούσι και μουστάκι και ήταν μαύρος.

Το πτώμα του βρέθηκε την επόμενη ημέρας της καταστροφής και τον αναγνώρισε ο αδερφός του Timothy, ο οποίος μάλιστα γνώριζε ότι ο Jonathan φορούσε τις περισσότερες φορές στη δουλειά, κάτω από τα ρούχα, ένα πορτοκαλί t-shirt, για το οποίο μάλιστα τον πείραζε, λέγοντας του «πότε επιτέλους θα το ξεφορτωθείς...». Ο Jonathan Briley εκείνο το πρωϊ σηκώθηκε νωρίς και φίλησε τη γυναίκα του ενώ κοιμόταν, χωρίς αυτή να δει φυσικά τι φορούσε. Πάντως, όταν ο αδερφός του αναγνώρισε το πτώμα, δεν φορούσε κανένα από τα ρούχα της φωτογραφίας...

Οπως και να έχει, καλύτερα που δεν έχει ανακαλυφθεί η ταυτότητα του ανθρώπου της φωτογραφίας. Γιατί πλέον η απεικόνιση του The Falling Man, δεν εμπεριέχει ατομικό ενδιαφέρον αλλά ουσιαστικά αποτελεί ένα μνημείο! Μνημείο για όλα τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που εντελώς ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο, έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Μνημείο εναντίον της τρομοκρατίας και όλων των αλόγιστων πράξεων που μπορούν να κάνουν παράφρονες άνθρωποι. Μνημείο στην ίδια τη ζωή!