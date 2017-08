Rockin island: Mία μοναδική ροκ βραδιά στην Πάρο!

Στις διακοπές του μπορεί κάποιος εύκολα να ανακαλύψει μουσικά διαμαντάκια. Και το event που θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Πάρου στις 7 Αυγούστου είναι ακριβώς ένα από αυτά. Μουσικοί με την πραγματική έννοια της λέξης θα συναντηθούν στη σκηνή με φόντο τη θάλασσα και το φεγγάρι για μια εκρηκτική ροκ βραδιά!

Οι Finding the Name, που αποτελούνται από μουσικούς που κατά κύριο λόγο ζουν και δραστηριοποιούνται στην Πάρο συναντούν την metal μπάντα Casus Belli, έχοντας δύο εκλεκτούς καλεσμένους! Τον πιανίστα και συνθέτη Γιάννη Μπαλίκο, εμπνευστή του Rings around the moon. Τον Μάκη Τσελέντη από τους θρυλικούς 2002GR και τον Βραζιλιάνο ντράμερ Μαρσέλο Μορέιρα, ο οποίος έχει μια μεγάλη πορεία με εξαιρετικές συνεργασίες, όπως με τον τραγουδιστή τον Rainbow Graham Bonnet.

Η συνύπαρξη όλων των παραπάνω στο Πάρκο Πάρου, έναν μαγευτικό χώρο στον Αϊ Γιάννη Δέτη στον κόλπο της Νάουσας, υπόσχεται μια αξέχαστη συναυλιακή ροκ εμπειρία διακοπών.

Όσοι είστε στην Πάρο, μην τη χάσετε!