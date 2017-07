Εσείς ποια φανέλα του Ολυμπιακού προτιμάτε; (poll, pics)

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Adidas σχεδιάζει την εμφάνιση του πρωταθλητή Ελλάδας. Οι χρυσές λεπτομέρειες στην εντός έδρας εμφάνιση παραπέμπουν στο ένδοξο παρελθόν της ομάδας και συμβολίζουν την υπόσχεση για ακόμα περισσότερες «χρυσές» στιγμές. Η έκπληξη φέτος είναι η εκτός έδρας φανέλα που για πρώτη φορά έρχεται σε πορτοκαλί χρώμα. Φυσικά το ερυθρόλευκο δεν γίνεται να λείπει. Είναι η πρώτη και εντός έδρας φανέλα. Η εκτός έδρας είναι η πορτοκαλί και υπάρχει και η κόκκινη.

Προφανώς ο καθένας έχει τις απόψεις του. Προσωπικά πάντα προτιμούσα το ερυθρόλευκο και το κόκκινο. Η νέα φανέλα διαθέτει κόκκινο τελείωμα στα μανίκια, προσφέροντας λιτό και παράλληλα σύγχρονο σχεδιασμό. Στο στήθος, τα 4 χρυσά αστέρια, ραμμένα πάνω από το σήμα του Ολυμπιακού, συμβολίζουν τα 44 πρωταθλήματα, ενώ στην εσωτερική λαιμόκοψη αναγράφεται η φράση We keep on dreaming, που έχει στόχο να εμψυχώνει τους ποδοσφαιριστές πριν φορέσουν τη φανέλα τους και μπουν στο γήπεδο. Το σορτσάκι της εμφάνισης είναι λευκό με τις τρεις χρυσές ρίγες της Adidas στα πλαϊνά. Η εντός έδρας εμφάνιση έκανε... πρεμιέρα την περασμένη Τετάρτη στο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη.

Πιο κάτω μπορείτε να ψηφίσετε για την προτίμησή σας για την φανέλα του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά. Στην Gallery δείτε σχετικές φωτό.