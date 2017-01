Τα παιχνίδια που «λιώσαμε» στην Amiga!

SENSIBLE SOCCER

Πρόκειται για το παιχνίδι που άλλαξε την κοσμοθεωρία μας για τα video games και δη για τα ποδοσφαιράκια στις αρχές της δεκαετίας του '90. Κοινώς άλλαξε την ζωή μας!

Το παιχνίδι έγινε γνωστό στους κύκλους των video games ως «Sensi» δημιουργώντας μία δυναστεία στην τέχνη της προσομοίωσης του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες ήταν σχεδιασμένοι να δείχνουν ισχνοί, ενώ η δράση εκτυλίσσονταν από ψηλά. Αν και μινιατούρες οι ποδοσφαιριστές δεν επιδρούσαν αρνητικά στην δράση.

Στην πραγματικότητα όλα ήταν σχεδιασμένα λεπτομερώς και μπορούσες εύκολα να διακρίνεις το διαφορετικό στιλ μαλλιών αλλά και τον τόνο του δέρματος ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη γενιά ποδοσφαρικών video-games! Το Sensible Soccer είχε ξεχωριστό χαρακτήρα αλλά και ταχύτητα. Το να παίζεις με αντίπαλο το κομπιούτερ σου ήταν άκρως διαδικαστικό, όμως σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονταν με τα τουρνουά μεταξύ φίλων.

Το Sensible Soccer μπήκε στις ζωές μας το 1992. Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο sequel με την ονομασία Sensible World of Soccer. Έμοιαζε με επανάσταση για τα ποδοσφαρικά video games. Ήταν πέρα από τα συνηθισμένα προσφέροντας 1.500 συλλόγους και 27.000 παίκτες από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς και εθνικές ομάδες.

Ο χειρισμός, πιο εύκολος από ποτέ. Ο παίκτης κινούνταν σε οχτώ κατευθύνσεις, ενώ με ένα πλήκτρο ανάλογα με την ένταση που πίεζες το κόκκινο κουμπί του joystick, έκανες σουτ, τάκλιν ή πάσαρες.

PANG

Ένα ακόμη εθιστικό video game πάνω στο οποίο ξοδέψαμε εκατοντάδες εργατοώρες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σώσεις τον πλανήτη από τα τοξικά μπαλόνια που πέφτουν από τον ουρανό.

Τα πυροβολούσες ενώ ανάλογα με τους πόντους που κέρδιζες ανανέωνες το οπλοστάσιο σου.

Ταξίδεψες στα σημαντικότερα αξιοθέατα του κόσμου για να σκάσεις τα κόκκινα μπαλόνια. Εκείνα έδιναν την θέση τους σε μικρότερα μέχρι να καταφέρεις να τα εξολοθρεύσεις ολοκληρωτικά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θριάμβευσε και ως arcade, ενώ κυκλοφόρησε στη συνέχεια σε πολλές παρεμφερείς εκδοχές.

Συνολικά διέσχιζες 50 πίστες ανάμεσα τους και η Ακρόπολη ως αξιοθέατο της Αθήνας, ενώ έδινες την τελική μάχη στο Νησί του Πάσχα.

TURRICAN

Κυκλοφόρησε το 1990 και η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που ακολούθησε και sequel. O Turrican ήταν ένας πολεμιστής του μέλλοντος, ο οποίος είχε ως σκοπό να εξολοθρεύσει τους εχθρούς του.

Σε κάθε πίστα έβρισκες μπόνους αντικείμενα, ενώ ο βαθμός δυσκολίας αυξάνονταν την στιγμή που οι εχθροί πλήθαιναν. Λαμπερά χρώματα, εντυπωσιακά γραφικά, αξιόλογα ηχητικά εφέ, θεσπέσιο game play και βαρύς οπλισμός με όπλα που προκαλούσαν τον όλεθρο. Ένα sci-Fi run and gun παιχνίδι το οποίο δικαιολογημένα λατρεύτηκε.

STREET FIGHTER

Παιχνίδι θρύλος που αποτελεί από μόνο του σχολή για τους λάτρεις του είδους. Το beat' em' up που άλλαξε τον χάρτη των συγκεκριμένων video games.

Ο παίκτης είχε στον έλεγχό του, τον Ryu και αντιμετώπιζε αντιπάλους μέχρι να φτάσει στον τελικό μεγάλο αντίπαλο που ήταν ο Sagat.

Μπορούσε να πάρει μέρος και δεύτερος παίκτης παίρνοντας μόνο τον Κen. Είχες στη διάθεσή σου τριών ειδών γροθιές και αντιστοίχως τριών ειδών κλωτσιές, αλλά και τρεις ειδικές επιθέσεις.

Το Street Fighter δεν αγαπήθηκε απλά, αλλά αναγορεύθηκε ως ένα από τα επιδραστικότερα παιχνίδια όλων των εποχών εξ ου και η κυκλοφορία των Street Fighter ΙΙ, ΙΙΙ, IV αλλά και των Super Street Fighter που αποτέλεσαν την εξέλιξη του...

SPEEDBALL

Το Speedball είναι μία μίξη χάντμπολ, χόκει και ράγκμπι. Ένα βίαιο φανταστικό σπορ με πολύ ξύλο που θα παίζεται το 2105 σύμφωνα με το σενάριο της Bitmap Brothers. Μετά από αρκετά χρόνια βίας και αναρχίας η κυβέρνηση επαναφέρει το βίαιο παιχνίδι και τη λίγκα, όπου όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζονταν παράνομα.

Έχεις εννιά παίκτες στη διάθεση και στόχος είναι να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο για να σκοράρεις. Με τόσο ξύλο που πέφτει η παρουσία του διαιτητή στο παιχνίδι κρίθηκε περιττή.

Εύκολος χειρισμός συναρπαστικές φάσεις και η ατάκα «ice cream, ice cream» που ακούγεται από τις εξέδρες και σίγουρα θα σου θυμίσει πολλά. All time classic, το οποίο αναδείχθηκε τρίτο καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών στο περιοδικό Amiga Power!

PREHISTORIK

Ένα από τα platform games που μας λείπουν ακόμη και σήμερα. Κυκλοφόρησε το 1991 και πρωταγωνιστής είναι ένας άνθρωπος των σπηλαίων, ο οποίος κρατάει ρόπαλο και ψάχνει για τροφή.

Τα γραφικά είναι πολύ καλά για την εποχή, οι χαρακτήρες αποδίδονται με ρεαλιστικό τρόπο, ενώ η δράση εξελίσσεται ομαλά.

Ο άνθρωπος των σπηλαίων τα βάζει με άγρια ζώα, πτηνά και δεινοσαύρους προσπαθώντας να απελευθερώσει στη ζούγκλα τους φυλακισμένους φίλους του αλλά κυρίως να εξασφαλίσει τροφή.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι γνώρισε την αποθέωση χάρη στα έξυπνα κουίζ και τους γρίφους που έπρεπε να λύσεις για να προχωρήσεις στις πίστες.

SUPER FROG

Ένα ακόμη ποιοτικό platform game που σχεδίασε η Team 17, όπου ο ήρωας του παιχνιδιού ήταν ένας μονίμως χαμογελαστός βάτραχος που πηδούσε στα ουράνια αποφεύγοντας τους αντιπάλους του και συλλέγοντας παράλληλα χρυσά νομίσματα.

Ο χειρισμός του παιχνιδιού ήταν εύκολος, υπήρχε ρυθμός, γρήγορες ταχύτητες, προσεγμένα γραφικά, ευχάριστη μουσική επένδυση, ευελιξία και άφθονη δράση. Το παιχνίδι περιλαμβάνει έξι κόσμους με απώτερο σκοπό να εξοντωθεί η μάγισσα.

To game play του Super Frog συνετέλεσε στη διάρκεια του σε σημείο να θεωρείται πλέον κλασικό.

CHUCK ROCK

O Chuck Rock είναι ένας ακόμη άνθρωπος των σπηλαίων, ευτραφής, καμπούρης με μεγάλο σαγόνι που δρα στην εποχή του Νεάτερνταλ. Αντιμετωπίζει άγρια τέρατα, προϊστορικά θηλαστικά, γιγάντια έντομα, εχθρικά φυτά, αλλά και ανθρώπους που τρώει.

Το λεξιλόγιο του είναι περιορισμένο και συνηθίζει να επαναλαμβάνει την φράση «Ούνγκα Μπούνγκα», ενώ κουβαλάει πέτρες για να προφυλάσσεται από τους κακούς.

O Chuck είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής σε ένα ροκ συγκρότημα μαζί με άλλα άλλους ανθρώπους των σπηλαίων και στην εισαγωγή του παιχνιδιού φοράει περούκα για να κρύψει την φαλάκρα του.

Κυκλοφόρησε το 1991 και κέρδισε με το καλημέρα τις εντυπώσεις χάρη στον καρτουνίστικο χαρακτήρα του. Εξελίχθηκε σε ένα από τα αρτιότερα video games, εξ ου και η διαχρονικότητα του.

SOCCER KID

Εξωγήινος κλέβει το βαρύτιμο τρόπαιο του παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο εντόπισε μέσω ραντάρ. Όπως ταξιδεύει στον γαλαξία το τρόπαιο συγκρούεται με έναν αστεροειδή και σπάει σε πέντε μέρη. Τα συντρίμμια του εντοπίζονται στη Γη.

Όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν το 1994. Το Μουντιάλ κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα. Τότε αναλαμβάνει δράση ο Soccer Kid με σκοπό να επιστρέψει το τρόπαιο στην ώρα του. Φοράει την ποδοσφαιρική του περιβολή, παίρνει την μπάλα και ξεχύνεται στους δρόμους. Έχοντας ως όπλο μία μπάλα πολεμάει τους εχθρούς του, με σουτ, ψαλιδάκια και κεφαλιές και τακουνάκια.

Τα κομμάτια έχουν διασκορπιστεί σε Αγγλία, Ιταλία, Ρωσία, Ιαπωνία, ΗΠΑ και στις αντίστοιχες πίστες ο Soccer Kid κάνει το παν για να φέρει την αποστολή του σε πέρας. Ένα ποδοσφαιρικό platform game από την Krysalis που έκανε την διαφορά με το πρωτοποριακό του concept.

TV SPORTS BASKETBALL

Όταν έχεις ξεκινήσει την... καριέρα σου στα μπασκετικά video games από το Word Series Basketball του Spectrum, συνέχισες με το Fernando Martin στον Amstrad 6128 και άρχισες να παίζεις λίγο πιο ρεαλιστικά με το Fast Break και το Magic Johnson MVP Basketball στην Amiga 500, τότε το TV Sports Basketball σε έκανε να νιώθεις... Θεό.

Μακράν το πιο ρεαλιστικό παιχνίδι μπάσκετ στην ιστορία της Amiga. Ώρες ατελείωτες «καψίματος» και... edit! Ήταν το πρώτο παιχνίδι μπάσκετ με editor και μπορούσες να φτιάξεις οτιδήποτε επιθυμούσες «ζωντανεύοντας» τις αγαπημένες σου ομάδες στις αρχές της δεκαετίας του '90. Πρωτοποριακό και από άποψης στατιστικών, αφού για πρώτη φορά είχες στο «πιάτο» και τους πόντους που είχε σημειώσει ο κάθε παίκτης.

Και για μας που μας άρεσε ανέκαθεν να κρατάμε στατιστικά από όλα τα μπασκετικά video games που παίζαμε (ναι, υπήρχε δίπλα μας χαρτί και μολύβι και σημειώναμε!), το Tv Sports Basketball, μας... έλυνε τα χέρια. Μάλιστα ήταν και το πρώτο basketball game που σου έδινε τη δυνατότητα να παίξεις ολόκληρη σεζόν, κάτι που σου κρατούσε ακόμα περισσότερο αμείωτο το ενδιαφέρον. Και εκτός των άλλων ο ήχος ήταν εξαιρετικός και σου μετέφερε ατμόσφαιρα από μπασκετικό γήπεδο, ενώ ακόμα ηχεί στα αυτιά ο ήχος από τα... παπούτσια στο παρκέ!

KICK OFF

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το... παιδί του θρυλικού Tehkan World Cup! Αν και είχε μεσολαβήσει μια προσπάθεια στον Amstrad 6128 με το Emilio Butragueño Fútbol, το Κick Off έμελλε να φέρει την επανάσταση στα ποδοσφαιράκια και να αποτελέσει τον καλύτερο προπομπό του Sensible Soccer.

To Kick Off έκανε την εμφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του '80 και είχε μία χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα. To κοντρόλ ήταν τελείως διαφορετικό και πολύ πιο δύσκολο, αφού η μπάλα δεν «κολλούσε» στα πόδια όπως σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό γινόταν με ειδικό χειρισμό (πατημένο το κουμπί) ενώ από τα χαρακτηριστικά ήταν και το φάλτσο που μπορούσες να δώσεις μετά το σουτ. Από τις καινοτομίες ήταν η δημιουργία πρωταθλήματος ή κυπέλλου, ενώ κάθε παίκτης είχε και τα δικά του χαρακτηριστικά.

Οταν κυκλοφόρησε και το Kick Off II υπήρχε και η δυνατότητα του Player Manager! Πολύ μπροστά για την εποχή του και αναμφισβήτητα ένα από τα παιχνίδια που «λιώσαμε» πριν ανακαλύψουμε το Sensible.

THE SECRET OF THE MONKEY ISLAND

Στις αρχές των 90's και σε μια εποχή που η λέξη adventure game ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό (ή καλύτερα, σχεδόν άγνωστη), το «secret of the monkey island» έκανε πραγματική επανάσταση! Μιλάμε για πραγματικό κόλλημα. Ώρες ατελείωτες και... δισκέτες αμέτρητες! (14-15 αν δεν κάνω λάθος).

Η LucasArts είχε ξεκινήσει ήδη το μπάσιμο στα adventures με παιχνίδια όπως το Maniac Mansion ή το Zak McKracken (σ.σ. θα μπορούσαμε στα adventure να συμπεριλάβουμε και το Θ-Ρ-Υ-Λ-Ι-Κ-Ο Leisure Suite Larry της Sierra αλλά το γνωρίσαμε περισσότερο και το αγαπήσαμε μέσα από τo PC) αλλά το Monkey Island έφερε και την απογείωση της LucasArts.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Γκάιμπρας Θρίπγουντ ο οποίος ήθελε να γίνει ο μεγαλύτερος πειρατής της Καραϊβικής. Αν μη τι άλλο το concept ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή, με έντονη περιπέτεια και love story! Το πρώτο Monkey Island κυκλοφόρησε το 1990 και έκτοτε ακολούθησαν τέσσερις συνέχειες. Βέβαια εκείνο που έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη καρδιά μας, είναι το Secret of the Monkey Island, αν και έναν χρόνο αργότερα (1991) είχε κλέψει και το ενδιαφέρον το Μonkey Island 2: Le Chuck's Revenge.

CANNON FODDER

Από τα action-strategy games που σε καθήλωνε! Έπαιζες με τις ώρες και ξέχναγες ότι έπρεπε να φας και κάτι! Έμπαινες μέσα στο παιχνίδι. Γινόσουν και εσύ στρατιώτης. Πολύ έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα από την Virgin Interactive.

Όσους θυμούνται το παιχνίδι μπορούν να (το) νοσταλγήσουν μαζί μας, ενώ όσοι δεν το έχουν στο μυαλό τους, σίγουρα θα το... επαναφέρουν στη μνήμη τους. Συγκεκριμένα είχαμε τον έλεγχο μια ομάδα στρατιωτών, οι οποίοι ακολουθούσαν συγκεκριμένη αποστολή κάθε φορά. Σκοπός ήταν να βγουν εις πέρας όλες οι αποστολές (περίπου 23 αν θυμάμαι καλά) και φυσικά όσο περνούσαν οι πίστες, άλλο τόσο αυξανόταν και ο βαθμός της δυσκολίας. Καλά -για την εποχή- γραφικά, εξαιρετική σύλληψη, διάφορες καιρικές συνθήκες, ρεαλισμός όσον αφορά τη κίνηση στα ποτάμια, με αποτέλεσμα να «τρως» κόλλημα! Τουλάχιστον ο υπογράφων, είχε «φάει» τρελό!

LEMMINGS

«Κόλλημα;» Όποιος δεν έχει παίξει το Lemmings δεν γνωρίζει τι εστί η λέξη «κόλλημα»! To παιχνίδι όπου το μυαλό δούλευε από την ώρα που πάταγες το start μέχρι τη στιγμή που θα σκαρφιζόσουν τον τρόπο για να βοηθήσεις τα μικροσκοπικά ανθρωπάκια να αποδράσουν και να περάσεις πίστα. Καθένα από αυτά είχε διαφορετική ιδιότητα (σκάψιμο, χτίσιμο κλπ κλπ) ενώ δεν σταματούσαν να περπατάνε. Αν μη τι άλλο δεν ήταν εύκολο παιχνίδι και αποτελούσε πραγματική σπαζοκεφαλιά. Στο τέλος την πλήρωναν 1-2-3 ανθρωπάκια τα οποία έπρεπε να... αυτοκαταστραφούν. Συνήθως ήταν εκείνα που έλεγχαν την... κυκλοφορία και λειτουργούσαν ως εμπόδια. Ευχάριστο διάλειμμα από το Sensible ή το TV Sports...

ANOTHER WORLD

Πολύ... μπροστά για την εποχή του. Ένα ατμοσφαιρικό action platform game το οποίο ήταν όμως και αρκετά δύσκολο. Ο ήρωας του παιχνιδιού κάνει ένα επιστημονικό πείραμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε έναν... άλλον κόσμο όπου παλεύει για την επιβίωσή του. Σίγουρα δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές όσον αφορά τη σπατάλη του χρόνου μας, ωστόσο ήταν από τα παιχνίδια που έπαιζες ευχάριστα. Υπήρχε περίοδος που το «λιώναμε», αλλά από τη στιγμή που ήταν δύσκολο από ένα σημείο και μετά, συνήθως... ξενερώναμε. Παρόλα αυτά ο τερματισμός ήρθε με έξαλλους πανηγυρισμούς!!!