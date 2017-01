Κράταιγος, το βοτάνι της καρδιάς! (pics)

Επιστημονική ονομασία: Κράταιγος η Οξυάκανθα & Κ. Η μονόγυνος - Crataegus.

Άλλα ονόματα: Τρικουκιά, Μουρζιά, Μπουρμπουτζελιά, Τσαμπουρνιά και Ξαγκαθιά.

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae).

Εάν ρίξει κανείς μία ματιά στο τι βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες υπάρχουν στην Ελλάδα θα πάθει... πλάκα! Υπάρχουν δε φυτά και βότανα, που έχει μόνο η χώρα μας.

Μία άκρως ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή περίπτωση είναι ο Κράταιγος (C. monogyna), ένα εξαιρετικά πολύτιμο φαρμακευτικό βότανο. Στον Μεσαίωνα είχε χαρακτηριστεί ως σύμβολο της ελπίδας και εχορηγείτο για πολλές ασθένειες. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για διαταραχές της καρδιάς και του κυκλοφορικού και ιδιαίτερα για τη στηθάγχη. Οι βοτανοθεραπευτές της Δύσης το θεωρούν κυριολεκτικά ως «τροφή της καρδιάς», που βελτιώνει τη ροή του αίματος στους καρδιακούς μυς και επαναφέρει στο κανονικό τους καρδιακούς παλμούς. Πρόσφατες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την εγκυρότητα αυτών των χρήσεων. Ο Κράταιγος έχει μούρα έντονου κόκκινου χρώματος κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Χρησιμοποιείται σε γιατρικά για τη θεραπεία ποικίλων διαταραχών του κυκλοφορικού συστήματος. Τον αποκαλούν το βοτάνι της καρδιάς.

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΑΝΘΙΖΕΙ ΕΚΕΙ

H λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Crataegus oxyacanhoeides (Κράταιγος ο οξυάκανθος) και ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών. Στην Κρήτη για παράδειγμα υπάρχουν τα είδη Crataegus azarolus L. και Crataegus monogyna Jacq (σ.σ. ονομάζεται έτσι γιατί έχει στον καρπό του ένα σπόρο, ενώ ο oxyacanhoeides έχει 2-3 σπόρους). Aλλα είδη είναι οι C. chrysocarpa, C. douglasii, C. pinnatidida, C. laevigata. Οι κοινές ονομασίες του είναι Τρικουκιά, Λευκάγκαθο, Τσαμπουρνιά, Μουρτζιά, Μουμουτζελιά, Γλόγο, Ατζουμαλιά, Κουδουμηλιά, Αντρικοκιά κ.ά.. Το συναντούμε σε φράκτες, άκρες δόμων, αγροτικές θέσεις μέχρι την ορεινή ζώνη.

Πρόκειται για βότανο γνωστό από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με τον Διοσκουρίδη, οι κοπανισμένες ρίζες του βοτάνου βοηθούσαν στην εξαγωγή σκλήθρων και αγκίδων. Παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν τα φύλλα και τα άνθη λόγω της στυπτικότητάς τους σε προβλήματα διάρροιας, σε βαριά έμμηνη αιμορραγία και ως πρώτη βοήθεια για βγάλσιμο θραυσμάτων. Τον μεσαίωνα μερικοί γιατροί χαρακτήρισαν τον Κράταιγο ως την πολυτιμότερη εφεύρεση του 14ου αιώνα, λόγω της δράσης του σε προβλήματα καρδιακών διαταραχών. Μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα διαπιστώθηκε από Αμερικανούς γιατρούς η αξιόλογη τονωτική του δράση στην καρδιά, με αποτέλεσμα να γίνει το δημοφιλέστερο βότανο για καρδιακά προβλήματα. Ο Crataegus azarolus L. θεωρείται ότι έχει καταγωγή γνήσια κρητική, αν και τον συναντούμε σε αρκετές χώρες. Η μακροβιότητά του είναι μεγάλη μια και φτάνει τα 600 χρόνια. Την χρήση του έκαναν και Ιρλανδοί γιατροί. Το βότανο στην Κρήτη ανθίζει τον Μάρτιο. Σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου η ανθοφορία μπορεί να κρατήσει και τις πρώτες εβδομάδες του Απρίλη. Σε βορειότερα κλίματα της Κρήτης η άνθιση γίνεται Απρίλιο και Μάϊο. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται οι ανθοφόρες κορυφές του βοτάνου και οι καρποί του. Η συλλογή είναι προτιμότερο να γίνεται τις πρώτες δύο εβδομάδες της ανθοφορίας. Ο καρπός συλλέγεται Ιούλιο και Αύγουστο.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βέβαια εάν παίρνει κανείς παράλληλα φαρμακευτική αγωγή για την υψηλή πίεση δεν μπορεί να πάρει ποσότητα από Κράταιγο. Υπάρχει φόβος να χαμηλώσει η πίεση του περισσότερο από όσο πρέπει σε μία τέτοια περίπτωση. Φαίνεται πάντως παράξενο το γεγονός ότι ο Κράταιγος μπορεί να βοηθά σε προβλήματα υπέρτασης αλλά και υπότασης. Αυτό οφείλεται στην αμφότερη δράση του βοτάνου που εξομαλύνει την καρδιακή λειτουργία. Δηλαδή στην ικανότητά του να χαλαρώνει ή να διεγείρει την καρδιά, ανάλογα με το τι χρειάζεται. Η ενίσχυση συστολής του καρδιακού μυός βοηθά σε προβλήματα υπότασης αλλά η παράλληλη ικανότητα του βοτάνου να προκαλεί διαστολή των αγγείων της στεφανιαίας κυκλοφορίας βοηθά σε προβλήματα υπέρτασης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ!