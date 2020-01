Η Κηφισιά φιλοξενεί για πρώτη φορά τον ΟΦΗ

Ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς σε 8 αγώνες έχει 12 βαθμούς. Αν δεν έδωσε αγώνα πέρασε από την 6η στην 5η θέση της βαθμολογίας μετά το -3 που επιβλήθηκε στον Ηρακλή. Η ομάδα των βορείων προαστίων θέλει να κρατηθεί σε αυτή τη θέση και αν είναι δυνατόν να χτυπήσει και την πόρτα της τετράδας όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, όμως, για να το πετύχει πρέπει να νικήσει την πρώτη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην ιστορία της Volley League.

Ο προπονητής του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Για εμάς είναι ένα κομβικό παιχνίδι και θα έλεγα ότι η νίκη ισοδυναμεί με 6 βαθμούς και όχι 3. Μπαίνουμε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος και τα επόμενα παιχνίδια θα καθορίσουν ποιες ομάδες θα παίξουν στα play off και ποιες στα play out. Το ζητούμενο είναι να βρούμε ρυθμό, μετά από μία μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα. Η προετοιμασία αυτή την περίοδο εξελίχθηκε σε γενικές γραμμές καλά, ενώ πήραμε και τις απαραίτητες ανάσες. Όσον αφορά στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορέσουμε να το ελέγξουμε μέσω του σερβίς μας. Επίσης πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στο side out. Στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό είδαμε κάποια πράγματα και έμεινα ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών μου».

Ο ΟΦΗ ισοβαθμεί πλέον με τον Ηρακλή στην 6η θέση με 10 βαθμούς. Στοχεύει στην 4η νίκη του στο πρωτάθλημα και στην δεύτερη εκτός έδρας.

Η ομάδα της Κρήτης κάνει αγώνα δρόμου για να βγει το δελτίο - έστω και την τελευταία στιγμή - του 26χρονου Κολομβιανού ακραίου Λουκούμι Ρεστρεπό Ουίλιαμ Αλεξάντερ που θα ενισχύσει την ομάδα.

Ο προπονητής του Ο.Φ.Η. Δημήτρης Ζλατιλίδης δήλωσε: «Eίναι ένα δύσκολο παιχνίδι, με μια ανταγωνιστική ομάδα στην έδρα της. Θέλουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Θα χρειαστεί όμως να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση για να το πετύχουμε αυτό».

Σε ότι αφορά στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ο.Φ.Η., τον 26χρονο Κολομβιανό ακραίο Γουίλιαμ Λουκούμι ο οποίος ξεκίνησε προπονήσεις με τον ΟΦΗ, ο Δημήτρης Ζλατιλίδης ανέφερε πως «είναι σε καλή κατάσταση και πατάει καλά στα πόδια του. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει».

Volley League Ανδρών - 9η αγωνιστική

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

«Μελίνα Μερκούρη» 17.00: Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

Διαιτητές: Μουλά Λ., Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Κυργιαλάνη, Παπαθανασίου, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Ζηρίνειο 17.00: ΑΟΠ Κηφισιάς - ΟΦΗ

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Πρέντζας, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τόλιος, Γεωργιάδης Στ., Γραμματεία: Εμμανοηλίδη.

Αγίου Θωμά 18.30 (ΕΡΤ-3): Παναθηναϊκός ΑΟ - ΠΑΟΚ Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Νικάκης, Κατερλή, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

«Μιχάλης Παρασκευόπουλος» 19.00: ΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ιωαννίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Βασιλάκης, Σταματόπουλος, Γραμματεία: Χριστοδούλου.

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Μίκρα 17.30 (V.L. T.V.): Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - ΑΟ Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Παπαδογούλας, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Λούμσι, Σταυρίδης, Γραμματεία: Παπαδοπούλου Σ..