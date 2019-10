Η απόλυτη υποδοχή που θα ζήλευε και ο... Πελέ (vid)

Το βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο είναι ένα άκρως θεαματικό άθλημα, αλλά οι Βραζιλιάνοι στο ματς με την Αίγυπτο για το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στην Ιαπωνία, το πήγαν ακόμα παρακάτω. Για την ακρίβεια ο Σόουζα ο οποίος έβγαλε την πιο θεαματική πρώτη μπάλα που έχει βγει στην ιστορία του αθλήματος. Και το έκανε σε ένα δυνατό σερβίς με άλμα του αντιπάλου, στέλνοντας με πλασέ την μπάλα στα χέρια του Μπρούνο που πάσαρε με την σειρά του στον Μαουρίσιο ο οποίος κέρδισε τον πόντο. Όλα όμως άρχισαν από την υποδοχή που θα ζήλευε και ο... Πελέ, αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κοιτάξτε τι έκανε ο άνθρωπος...

One Of The Best Serve Receives Of All Time? YES!

Nice PASS Alan! Nice SET Bruno! Nice ATTACK Mauricio!

Watch #FIVBWorldCup LIVE & replays on https://t.co/yugGLrdvdY

For All World Cup info https://t.co/qYqciGEAq3 pic.twitter.com/rIjP20GO2y

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 4, 2019