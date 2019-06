Άμυνα και μετά κωλοτούμπα από Μαϊκέ (vid)

Εντάξει η αλήθεια είναι πως στο βόλεϊ ειδικά όσον αφορά το θέαμα, τα βλέμματα πέφτουν επάνω στους διαγώνιους και ακραίους για τις επιθέσεις και τα σερβίς, αλλά και τους κεντρικούς για τα μπλοκ. Υπάρχουν ωστόσο και τα λίμπερο που προσφέρουν μια χαρά θέαμα, όπως προσέφερε και ο Μαϊκέ της Βραζιλίας. Ο 22χρονος στον αγώνα με την Αργεντινή όχι μόνο έσωσε την μπάλα, αλλά στην συνέχεια έκανε και μια κωλοτούμπα τραβώντας επάνω του όλα τα βλέμματα.

Brazilian libero Maique gets a perfect from this amazing roll for to score a point against Argentina ! (Wait for the replay in the end!)

