Απίστευτο μπλοκ Ν' Γκαπέ σε Γουάλας (vid)

Απίστευτο θέαμα στον αγώνα της Γαλλίας με την Βραζιλία για την τελική φάση του Volleyball Nations League, με μια από τις καλύτερες φάσεις να ήταν αυτή όταν οι Λε Γκοφ και Ν' Γκαπέ να κάνουν απίστευτο μπλοκ στον Γουάλας, με την μπάλα να σκάσει στο μισό μέτρο, κάνοντας τον κόσμο να αποθεώσει τους Γάλλους.

Mega block...for the set!! #9 @EarvinNgapeth & #14 Nicolas Le Goff make sure that Wallace spike doesn't get past them...and wins the set for France to even the match at 1-1!#VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Z1FY7i9QjZ

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018