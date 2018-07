Μπλοκ και στην μούρη του διαιτητή! (vid)

Και εκεί που όλοι λένε πως η πιο άνετη δουλειά είναι αυτή του διαιτητή βόλεϊ, καθώς ούτε τρέξιμο έχει, ούτε κίνδυνο να φάει κάνα τάκλιν, έρχεται μια φάση στον αγώνα της Γαλλίας με την Βραζιλία για το Volleyball Nations League να τους διαψεύσει όλους, δείχνοντας πως υπάρχει κίνδυνος. Και πως να μην υπάρχει με τέτοιους παίκτες; Παίκτες όπως ο Γουάλας που σηκώθηκε να καρφώσει με όλη του την δύναμη, το αντίπαλο μπλοκ πήγε να τον κόψει και η μπάλα με ταχύτητα που άνετα έφτανε τα 100 χιλιόμετρα έσκασε στην μούρη του διαιτητή που λογικά εκείνη την στιγμή τα είδε όλα...

Oops! That big spike by #8 Wallace went right off of the French block and off the face of the ref! He's a tough one! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Kbr6vOCQYP

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018