Απίστευτο σερβίς από τον Ζάιτσεφ (vid)

Το ό,τι ο Ιβάν Ζάιτσεφ είναι ένας από τους καλύτερους σέρβερ στον κόσμο είναι γνωστό. Ο διαγώνιος της Εθνικής Ιταλίας ωστόσο ξεπέρασε τον εαυτό του και όλους τους άλλους, καθώς στον αγώνα με την Σερβία για το Volleyball Nations League έκανε σερβίς στον άτυχο Νικολά Μιγιαΐλοβιτς που έφτασε τα 134 χιλιόμετρα! Αυτό είναι το σερβί με την μεγαλύτερη ταχύτητα έως τώρα (από όσα έχουν μετρηθεί εννοείται) με το προηγούμενο να είναι του Ματέι Καζίσκι σε αγώνα της Τρεντίνο με την Κούνεο το οποίο έφτασε στα 132 χιλιόμετρα.

Coming in !! That @1v4n0t7o serve...how do you catch up with a 134/km blast? @Federvolley #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Jd9qTaR7U3

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 27, 2018