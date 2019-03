Η Τρεντίνο επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 σετ στο Τρέντο για τον δεύτερο ημιτελικό του CEV Cup και πήρε την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Mar 5, 2019 at 1:25pm PST