Σημαντική ενίσχυση με Νιεμέρ ο Ολυμπιακός

Οι... ερυθρόλευκες συνεχίζουν τις κινήσεις τους, δείχνοντας ξεκάθαρα πως στόχο έχουν την Ευρωπαϊκή καταξίωση. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έκαναν δική τους και την Αμερικανίδα ακραία Στέφανι Νιεμέρ, με την σχετική ανακοίνωση να αναφέρει: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Στέφανι Νιεμέρ. Η Αμερικανίδα ακραία υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας».

«Ενθουσιασμένη που θα παίξω στον Ολυμπιακό»

Στις πρώτες της δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού η Στέφανι Νιεμέρ τόνισε τα εξής: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω για τον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Έχω ακούσει και γνωρίζω μόνο σπουδαία πράγματα για αυτό το σύλλογο και ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτής της μακρόχρονα επιτυχημένης ομάδας όπως ο Ολυμπιακός».

Το Who is Who

Ημ. Γεν.: 3/9/1989

Τόπος Γεν.: Έντεγκουντ (Κεντάκι, Η.Π.Α.)

Ύψος: 1.87

Θέση: Ακραία

Προηγούμενες ομάδες

2011-2013: Indias de Mayaguez (Πουέρτο Ρίκο)

2014: Gigantes de Carolina (Πουέρτο Ρίκο)

2014-15: ASPTT Mulhouse (Γαλλία)

2015-16: Azeroyl VK (Αζερμπαϊτζάν)

2016: Gigantes de Carolina (Πουέρτο Ρίκο)

2016: Petron Tri-Activ Spikers (Φιλιπίνες)

2017: Caguas (Πουέρτο Ρίκο)

2017: Προετοιμασία με την Εθνική Ομάδα των Η.Π.Α.