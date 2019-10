Συγχαρητήρια επιστολή της ΕΣΑΠ προς την Ομοσπονδία της Σερβίας

Αναλυτικά:

«The Greek Volleyball Men’s League would like to congratulate you for winning the European Women's Volleyball Championship, and also for being crowned the 31st European Men’s Volleyball Championship 2019, for the second time after 2011.

We wish to you in remaining strong and competitive so you may continue to achieve high goals!

With best regards

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε που μετά και την Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών η Σερβία κατέκτησε τον τίτλο και στο 31ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών και στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2019 για δεύτερη φορά μετά και το 2011.

Σας ευχόμαστε να είστε υγιείς δυνατοί και ανταγωνιστικοί και να συνεχίσετε να επιτυγχάνετε υψηλούς στόχους!

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος»