Τζόκοβιτς - Ναδάλ: Κυρίαρχος ο Νόλε, ισοφάρισε η Σερβία! (vids)

Ήταν καταιγιστικός!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε σπουδαίο τένις απέναντι στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης Ραφαέλ Ναδάλ και τον ανάγκασε σε ήττα στο μεταξύ τους μονό παιχνίδι, όπου εκπροσωπούσαν Σερβία και Ισπανία.

Ο «Νόλε» κατέκτησε χωρίς πρόβλημα το πρώτο σετ με 6-2, στο οποίο ήταν απόλυτος κυρίαρχος μέσα στο court, αλλά στο δεύτερο, τα πράγματα δυσκόλεψαν.

Ο «Ράφα» εμφανίστηκε πιο δυνατός, πιο συγκεντρωμένος και θέλησε να πάρει εκδίκηση για το πρώτο σετ...

Το μόνο που κατάφερε όμως ήταν να στείλει το παιχνίδι στο Tie Break, όπου το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης εξασφάλισε τους πέντε από τους επτά τελευταίους πόντους και, αποφεύγοντας να πάει το ματς σε τρίτο σετ, πήρε τη νίκη με 2-0.

Ο Τζόκοβιτς λοιπόν ισοφάρισε για την Σερβία, επέκτεινε την διαφορά στις νίκες ανάμεσα στην χώρα του και την Ισπανία (29-25 νίκες για την χώρα του Νόλε) και πλέον, οι δύο κορυφαίοι, θα πάρουν ανάσες ενόψει του διπλού, στο οποίο θα συνεργαστούν με τους Βίκτορ Τρόιτσκι (Τζόκοβιτς) και Πάμπλο Καρένο Μπούστα (Ναδάλ) για να κριθεί ο νικητής του ATP Cup.

Δείτε μερικά από τα highlights του ματς:

Another break goes the way of Djokovic! The score leans 5-2 in his favour and will serve for the set.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/ZYrSMspz3A — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020

Grit, defined! Djokovic wipes away five break points in a 10+ minute game. We're deadlocked at 3-3.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/Tsx2EXYPwB — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020