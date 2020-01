Την ήττα με 2-0 σετ από τον Σαποβάλοφ γνώρισε ο Στεφανός Τσιτσιπάς στο ATP Cup.

Ο Καναδός πήρε τα σετ με 7-6 (6), 7-6 (4) για να χαρίσει τη νίκη για τον Καναδά, που προηγείται με 2-0 της Ελλάδας.

Νωρίτερα ο Auger-Aliassime επικράτησε με 2-0 σετ του Μιχάλη Περβολαράκη.

Πλέον οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το διπλό για να ολοκληρωθεί το πρώτο tie του 6ου ομίλου της διοργάνωσης. Στα προημιτελικά εκτός από τις 6 πρώτες ομάδες των ομίλων, θα προκριθούν και οι 2 καλύτερες δεύτερες.

