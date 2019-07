Hamburg Open: Πρόκριση και για τον Φονίνι (vid)

Μετά από τον Τιμ, τον Ζβέρεφ και ο 3ος πάικτης του top-10 που συμμετέχει στο Hamburg Open προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Ο Ιταλός Φάμπιο Φονίνι κέρδισε με 7-5, 6-4 τον Μόλεκερ (Γερμανία) και θα παίξει με τον Ισπανό Καρένο Μπούστα για τους "4".

Who's taking home the title in 2019? #HamburgOpen

Fognini finds a way in Hamburg br>

@fabiofogna will now play Carreno Busta in the quarters

@TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/cnFl4U0KqG

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 25, 2019