Swedish Open: Άνοιξε λογαριασμό στους τίτλους ο Τζάρι (vids)

Τον πρώτο τίτλο ATP της καριέρας του κέρδισε την Κυριακή στο Μπάσταντ της Σουηδίας ο Νίκολας Τζάρι.

Ο Χιλιανός τενίστας κέρδισε με 7-6 (7), 6-4 τον Χουάν Λοντέρο στον τελικό του Swedish Open και στην 3η του προσπάθεια σε τελικό πήρε την κούπα!

Ο Τζάρι είχε χάσει στους τελικούς στο Σάο Πάολο (2018) και στη Γενεύη το 2019. Πλέον θα είναι στο Νο38 στον κόσμο!

First ATP Title: @NicoJarry defeats Londero 7-6(7) 6-4 for the @swedish_open crown! pic.twitter.com/KQU1GkspGu

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 21, 2019