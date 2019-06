Δυο προκρίσεις μέσα σε μια ημέρα πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι στους "8" στο Queen's.

Ο Τσιτσιπάς αφού "καθάρισε" το μεσημέρι της Πέμπτης τον Έντμουντ κέρδισε το απόγευμα τον Σαρντί με ανατροπή και είναι στα προημιτελικά όπου θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Κύργιου με τον Αλιασίμ!

Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 2.38' για να κάμψει την αντίσταση του Ζερεμί Σαρντί και να τον κερδίσει με 4-6, 7-6 (0), 7-6 (4).

Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια έως τώρα αγώνας στο τουρνουά του Λονδίνου και ο Τσιτσιπάς παρά την κούραση κερδίζει δυο σερί σετ στο τάι μπρέικ και φτάνει στη νίκη.

Νικητής ο πιο... φρέσκος

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς "κυνηγούσε" και ο Σαρντί που είχε μια ημέρα ξεκούρασης παραπάνω το κέρδισε!

Προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 αλλά ο Σαρντί με μπρέικ έφτασε στο 2-3!

Ο Γάλλος προηγήθηκε στη συνέχεια με 2-4 και 3-5 και ενώ ο Τσιτσιπάς μειώνει σε 4-5 και έχει ευκαιρία για μπρέικ δεν τα καταφέρνει και ο αντίπαλος του παίρνει το σετ.

Ισοφάριση με 7-0 στο τάι μπρέικ!

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε την αντεπίθεση του για να ισοφαρίσει στα σετ και να μείνει στο παιχνίδι.

Ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε με 1-0, 2-1 και 3-2 αλλά ο Γάλλος από το 4-3 πέτυχε την ανατροπή και πήγε το σετ στο 4-5!

Στην πιο κρίσιμη στιγμή ο Τσιτσιπάς με μπρέικ ισοφάρισε σε 5-5 και θα πάρει προβάδισμα με 6-5.

Ο Σαρντί ισοφαρίζει εκ νέου και στέλνει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στη... ρουλέτα ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 7-0 και θα κερδίσει το σετ με 7-6 (0)!

Νικητής ξανά στο τάι μπρέικ!

Το 1ο γκέιμ του 3ου σετ κράτησε 13' και ενώ ο Τσιτσιπάς είχε 7 προσπάθειες για μπρέικ ο Σαρντί το κέρδισε!

Ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 1-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και στη συνέχεια στο 3-1.

Ο Γάλλος μειώνει σε 3-2 και παίρνει νέα τροπή. Ο Έλληνας αντέχει στην πίεση και θα κάνει το 4-2 αλλά θα χάσει το επόμενο γκέιμ (4-3).

Το 8ο γκέιμ κερδίζει ο Σαρντί (4-4)με μπρέικ και έχουμε ξανά παιχνίδι.

Στο 9ο ο Τσιτσιπάς είναι πίσω με 0-40 αλλά με μπρέικ θα πάρει το γκέιμ και θα προηγηθεί με 5-4.

Με νέο μπρέικ ο Σαρντί θα ισοφαρίσει σε 5-5 και θα πάρει... κεφάλι με 5-6.

Η κλάση του Τσιτσιπά οδηγεί το παιχνίδι σε 2ο τάι μπρέικ.

Εκεί θα προηγηθεί με 2-1 και ο Σαρντί θα ισοφαρίσει σε 2-2. Νέο προβάδισμα για τον Έλληνα με 3-2 και με λάθος του Γάλλου με 4-2!

Το 5-3 είναι γεγονός και ο Τσιτσιπάς κερδίσει με 7-4 και φτάνει στη νίκη.

A battle in West London@StefTsitsipas beats Chardy 4-6 7-6 7-6 at #QueensTennis - and the crowd are loving it! pic.twitter.com/9Y5u847Vky

— Tennis TV (@TennisTV) 20 Ιουνίου 2019