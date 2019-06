Τρομερός εκτός κορτ αλλά τρομερός και εντός.

Ο Νικ Κύργιος που περιμένει πως και πως να παίξει στο Wimbledon προετοιμάζεται στο Queen's και αυτή την ώρα παίζει με τον Φελίξ Αλιασίμ.

Πριν από αυτό τον αγώνα μέσα στην ημέρα έπαιξε με τον Καμπάγιες Μπαένα και την... έπεσε σε επόπτες και διαιτητές!

«Δεν θα μπορούσε να είναι πιο άουτ. Τι κάνεις εδώ; Δεν ήταν άουτ το δεύτερο σερβίς; Δεν είναι αστείο. Τι κάνεις εκεί πάνω. Ήταν τόσο έξω. Αρνούμαι να παίξω» είπε ο Ελληνοαυστραλός.

Η συνέχεια δεν ήταν διαφορετική και ο Νικ έλεγε: «Η μπάλα ήταν τόσο έξω στο δεύτερο σερβίς. Τώρα αστειεύεσαι. Δεν πρόκειται να δώσω το 100% όταν οι επόπτες καταστρέφουν το παιχνίδι. Δεν θέλω να παίξω. Το σετ θα έπρεπε να είχε τελειώσει. Ακόμα και το καπέλο σου δείχνει αστείο. Δεν έχει καν ήλιο».

Φυσικά τα έβαλε και με τον εαυτό του «Είσαι τόσο τεμπέλης. Κάνε κάτι, είσαι τόσο τεμπέλης. Έπαιζες πάλι μέχρι τις 3 το πρωί FIFA». Στον επόμενο αγώνα του με τον Καναδό ειρωνεύτηκε ξανά τους θεατές που υποστήριζαν τον Αλιασίμ.

Βέβαια δεν έλειψαν και οι εντυπωσιακές... βουτιές του!

Kyrgios sarcastically saying "wow" to line-staff when they get a call right. This guy rejected his fistbump.@TennisTV#QueensTennis pic.twitter.com/8uZ3yuA1eM

— Matthew Willis (@MattRacquet) 20 Ιουνίου 2019