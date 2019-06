Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση και του 10ου τίτλου του στο Halle Open έκανε το απόγευμα της Τρίτης ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο "Βασιλιάς" επέστρεψε στο γρασίδι, μετά από το Roland Garros, κερδίζοντας με 7-6 (1), 6-3 τον Τζον Μίλμαν και προκρίθηκε στον 2ο γύρο.

Ο Φέντερερ αν και δυσκολεύτηκε κόντρα στον Αυστραλό έφτασε στη νίκη αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι φυσικά το Wimbledon που θ' αρχίσει την 1η Ιουλίου.

Στον 2ο γύρο προκρίθηκαν οι Μπαουτίστα Αγκούτ, Σέπι, Μπερετίνι, Γκοφέν και Τσόριτς.

A first grass-court win of 2019 for @rogerfederer

He defeats John Millman 7-6(1) 6-3 and will face Tsonga in round two in Halle#NoventiOpen pic.twitter.com/i0Zjhea9Po

— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2019