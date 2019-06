΄Μπορεί στο φημισμένο τουρνουά του Χάλε να συμμετέχει ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ αλλά την παράσταση έκλεψε ένας αρκούδος.

Όχι αληθινός βέβαια αλλά μασκότ. Είναι η μασκότ του τουρνουά στο Χάλε και ξάπλωσε στο κορτ για να κάνει γυμναστική.

Ο Φέντερερ δεν είχε βγει φυσικά ακόμη στο κορτ και έτσι αυτός πρόλαβε να κάνει τους κοιλιακούς του!

Limbering up for another day of grass-court tennis... #QueensTennis #NoventiOpen2019 pic.twitter.com/WcuYvj846y

— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2019