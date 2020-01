Τον 73ο τίτλο της καριέρας της και συνάμα τον πρώτο από τότε που έγινε μητέρα κατέκτησε την Κυριακή στο Όκλαντ η Σερένα Ουίλιαμς.

Η σπουδαία Αμερικανίδα τενίστρια με τους 23 Grand Slam τίτλους νίκησε με 6-3, 6-4 την Τζέσικα Πέγκουλα στον τελικό και πήρε τον πρώτο τίτλο της μετά από το 2017.

Η Σερένα κέρδισε τον "παρθενικό" τίτλο της στο Tour το 1999 και έτσι αυτός ο τίτλος στο Όκλαντ κατακτήθηκε σε 4η διαφορετική δεκαετία.

Αντίθετα η Σερένα μαζί με την Βοζνιάκι δεν τα κατάφεραν στο διπλό στο ίδιο τουρνουά αφού στον τελικό ηττήθηκαν με 6-4, 6-4 από το δίδυμο Τάουνσεντ/Μουχάμαντ.

She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe

A first title in three years for @serenawilliams !

So many brilliant shots in here from @serenawilliams !#ASBClassic pic.twitter.com/kW5obrBySl

— WTA (@WTA) 12 Ιανουαρίου 2020