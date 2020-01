Σάκκαρη: Επίσκεψη σε ζωολογικό πάρκο στην Αδελαΐδα (pics)

Επίσκεψη στο Cleland Wildlife Park της Αδελαϊδα μαζί με τις καλές τις φίλες Ντόνα Βέκιτς και Ανέτ Κονταβέιτ πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη.

Οι τρεις τενίστριες που προετοιμάζονται για το τουρνουά της Αδελαϊδα (13/1) είχαν ελεύθερο χρόνο και θέλησαν να επισκεφτούν το πάρκο και να δουν πως ζουν τα καγκουρό και τα κοάλα.

Η Αυστραλία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές και οι εικόνες με τα κοάλα και τα καγκουρό να ζητούν βοήθεια έχει συγκινήσει όλο τον πλανήτη.

Βέβαια ο κόσμος του τένις είναι δίπλα στους ανθρώπους και στα ζωάκια και συγεντρώνονται συνεχώς χρήματα για την ανακούφιση τους.

.@mariasakkari, @DonnaVekic and Anett Kontaveit met some furry friends at the Cleland Wildlife Park.#AdelaideTennis pic.twitter.com/BqpAlyPdeb

— WTA (@WTA) January 11, 2020