ATP Cup: Σερβία vs Ρωσία στα ημιτελικά (vids)

Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία του εξαιρετικού Καναδά στο ATP Cup.

H Σερβία του Τζόκοβιτς κέρδισε με 3-0 τον Καναδά στο Σίδνεϊ και είναι εκείνη που πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό.

Εκεί θα "συναντήσει" τη Ρωσία και θέλει να πάρει ρεβάνς για την ήττα στον προημιτελικό του Davis Cup στη Μαδρίτη.

Στους αγώνες της σειράς, ο Τζόκοβιτς νίκησε με 4-6, 6-1, 7-6 (4) τον Σαποβάλοφ ενώ ο Λάγιοβιτς νίκησε με 6-4, 6-2 τον Φελίξ Αλιασίμ.

Ο "Νόλε" χρειάστηκε 2.40' για να κάμψει την αντίσταση του Ντένις ο οποίος έχει κάνει "ζημιές" στο ATP Cup.

Πήραν την 3η νίκη τους στο διπλό και έτσι συνεχίζουν πανηγυρικά στην επόμενη φάση.