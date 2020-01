ATP Cup: Ηττήθηκε ο Ναδάλ, προκρίθηκε η Ισπανία (vids)

Συμβαίνουν και αυτά. Ο Ράφα Ναδάλ γνώρισε την πρώτη του ήττα μέσα στο 2020 και λίγο έλειψε η Ισπανία, η νικήτρια του Davis Cup, να μείνει εκτός ημιτελικών στο ATP Cup.

Ο κορυφαίος τενίστας ηττήθηκε στο Σίδνεϊ με 6-4,7-6 (3) από τον Νταβίν Γκοφέν και έφερε σε δύσκολη θέση την Ισπανία.

Στον άλλο αγώνα που είχε προηγηθεί ο Μπαουτίστα Αγκούτ είχε κερδίσει με 6-1, 6-4 τον Κίμερ Κόπεγιανς και με τη νίκη του Γκοφέν όλα θα κρίνονταν στο διπλό.

Εκεί οι Ναδάλ-Μπούστα νίκησαν με 6-7(7), 7-5, 10-7 τους Ζιλέ-Βλιζέν και θα έτσι θα παίξουν με την Αυστραλία στα ημιτελικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε και χρήση VAR στο διπλό και στο 11ο γκέιμ του 2ου σετ όπου η Ισπανία δικαιώθηκε και έφτασε σε μπρέικ.