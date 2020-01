Μπορεί να παίζει για την Αυστραλία αλλά δεν ξεχνάει πως στις φλέβες του κυλάει και αίμα ελληνικό.

Ο Νικ Κύργιος οδήγησε την Αυστραλία στους "4" του ATP Cup και εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου για να δεχτεί ερωτήσεις με φανέλα της εθνικής Ελλάδας (μπάσκετ).

Έχει αγάπη για τις επίσημες εμφανίσεις των ομάδων του NBA αλλά τώρα επέλεξε εκείνη της Ελλάδας.

Ο Κύργιος μάλιστα ρωτήθηκε εάν μπορεί να κερδίσει τον Ναδάλ και είπε στον δημοσιογράφο ότι η ερώτηση του είναι ηλίθια.

Θυμίζουμε πως το πιθανότερο είναι η Αυστραλία να παίξει στα ημιτελικά με την Ισπανία του Ναδάλ εάν εκείνη την Παρασκευή αποκλείσει το Βέλγιο.

Alex De Minaur says it was “one of the best days of his life”.

Nick Kyrgios says that was “one of the best moments of my career”

They both look spent, left everything out on Ken Rosewall Arena. But they already say they want to do it again. #ATPCup #TeamAustralia #GoAussies pic.twitter.com/0G4EOUXtyh

— Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) January 9, 2020