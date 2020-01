Ναδάλ: «Θέλω να με θυμούνται ως καλό άνθρωπο» (vids)

Το βραβείο του «Stefan Edberg Sportsmanship Award» το οποίο κέρδισε για 2η σερί χρονιά και 3η στην καριέρα του παρέλαβε στο ATP Cup στην Αυστραλία ο Ράφα Ναδάλ.

Η ATP βραβεύει τον παίκτη για την συμπεριφορά του μέσα στα κορτ (Fair Play) και ξεκίνησε να δίνει το βραβείο το 1977 με πρώτο νικητή τον Άρθουρ Ας.

Ο Ισπανός τενίστας μιλώντας για αυτή την τιμή σημείωσε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να με θυμούνται περισσότερο ως καλό άνθρωπο παρά ως έναν καλό τενίστα».

Μεγάλος νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας των βραβείων της ATP είναι ο Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος έχει κερδίσει 13 φορές!

"I want to be remembered as a good person more than as a good tennis player" @RafaelNadal on what it means to receive the 2019 Stefan Edberg Sportsmanship Award at the #ATPCup pic.twitter.com/wuAvm15eEZ

