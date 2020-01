ATP Cup: Μάθε ... μπαλίτσα από τον Τζόκοβιτς (pics)

Οι Σέρβοι κέρδισαν με 2-1 τους Χιλιανούς και με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια συνεχίζουν στους "8" εκεί όπου θα παίξουν με τον Καναδά την Παρασκευή.

Ο Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-3, 6-3 του Γκάριν και μετά το ... έριξε στο ποδόσφαιρο.

Είναι ως γνωστόν μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου και δεν χάνει την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του.

Ο "Νόλε" δείχνει σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και περιμένει πως και πως την πρεμιέρα του στο Australian Open.

How to celebrate making the #ATPCup Final 8 @DjokerNole #TeamSerbia pic.twitter.com/Wbx9VHFZ8O

— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2020