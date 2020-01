Τσιτσιπάς - Κύργιος: Στιγμές... μαγείας από τον Νικ (vids)

Είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους παίκτες του Tour, με τεράστιες δυνατότητες αλλά και με μεγάλη... γλώσσα και "τρέλα".

Ο Νικ Κύργιος που απασχολεί κυρίως τα ΜΜΕ για τα "κατορθώματα" του ως "κακό παιδί" του τένις έχει υπέροχες κινήσεις στο παιχνίδι του και αυτό έδειξε και στο 1ο σετ του αγώνα με τον Τσιτσιπά στο ATP Cup.

Οι δυο πρώην συμπαίκτες στο διπλό είναι αντίπαλοι στο Μπρισμπέιν, ο Κύργιος θα προηγηθεί δύσκολα με 1-0 στα σετ, αλλά στο 1ο θα χαρίσει μαγικές στιγμές στον κόσμο στις εξέδρες αλλά και στους τηλεθεατές.

Just another day in the life of @NickKyrgios #ATPCup | #Brisbane | #GREAUS pic.twitter.com/EXniy7VaYm

— ATPCup (@ATPCup) January 7, 2020