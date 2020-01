Τσιτσιπάς - Ζβέρεφ 2-0: Έσπασε το... ρόδι ο Στέφανος! (vids)

Την πρώτη της νίκη στο ATP Cup (Μπρισμπέιν) πέτυχε η Ελλάδα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-1, 6-4 σε 1.15' του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και έγραψε ιστορία.

Η Ελλάδα ανοίγει λογαριασμό στο ATP Cup και ο Τσιτσιπάς με φανταστική εμφάνιση απέναντι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης ισοφαρίζει τη σειρά με τη Γερμανία σε 1-1 και όλα θα κριθούν στο διπλό που ακολουθεί στο οποίο θα παίξει πάλι ο Στέφανος.

Ο Έλληνας τενίστας έδειξε πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πέτυχε την 5η σερί νίκη του απέναντι σ' έναν πολύ σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Ζβέρεφ.

Περίπατος...

Το 1ο σετ είναι... περίπατος για τον Τσιτσιπά. Με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1 και με νέο μπρέικ στο 5-1 για να το κατακτήσει με 6-1.

Ανατροπή και νίκη

Ο Ζβέρεφ αντιδρά στο ξεκίνημα του 2ου και θα προηγηγθεί 2-0 με μπρέικ αλλά ο Τσιτσιπάς "απαντά" με μπρέικ για να μειώσει σε 2-1.

Ο Τσιτσιπάς όχι μόνο θα ισοφαρίσει αλλά με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-2! Με τον ίδιο ρυθμό θα φτάσει στο 4-2 και στο 5-3!

Θα μειώσει σε 5-4 ο Γερμανός αλλά ο Έλληνας θα επικρατήσει με 6-4!

High @StefTsitsipas scores his 5th straight win over Zverev, notching a 6-1 6-4 victory to draw Greece level #ATPCup pic.twitter.com/8CCzOWHryK

Anyone else excited for the decider in #Brisbane? #ATPCup | #GREGER pic.twitter.com/KXBrXhDoa8

— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020