Τσιτσιπάς: Το ωραίο... στιγμιότυπο πατέρα και υιού! (vid)

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς είναι ο "κάπτεν" της Ελλάδος στο 1ο ATP Cup της ιστορίας.

Είναι αυτός που συντονίζει τα πάντα για την ομάδα του εντός και εκτός κορτ και είναι εκείνος που θα πει την τελευταία λέξη.

Στον αγώνα της Ελλάδος με την Γερμανία στο Μπρισμπέιν είχε μια ωραία... σκηνή με τον παίκτη και υιό του Στέφανο που αξίζει να την δείτε....

That moment you try to get in the driver's seat but dad says, "Hand over the keys, son!" @StefTsitsipas | #ATPCup | #Brisbane pic.twitter.com/PXtXF2TQcf

— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020