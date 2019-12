Η Μπιγιονσέ δίνει ρυθμό σε Σερένα και Γκάουφ (vid)

Την ευκαιρία να χαλαρώσουν με χορό μετά από τις δύσκολες προπονήσεις στη Φλόριντα υπό την επίβλεψη του Πάτρικ Μουράτογλου είχαν η Σερένα Ουίλιαμς και η Κόκο Γκάουφ.

Η σπουδαία κυρία του αμερικανικού τένις και το νέο αστέρι των ΗΠΑ προπονήθηκαν μαζί αλλά και χόρεψαν μαζί υπό τους ήχους των τραγουδιών της Μπιγιονσέ.

Η 15χρόνη τενίστρια που φέτος έκανε μεγάλες εμφανίσεις στο Tour εντυπωσιάζει με το στυλ της και στο χορό!

.@shaunt is teaching @serenawilliams @cocogauff and @chris_eubanks96 a new choreography. Stay tuned for the final show !!!! #mouratoglou #mouratogloupreseason pic.twitter.com/wyZIM7Lo2Z

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) December 16, 2019