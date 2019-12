Κοινή προπόνηση για Σερένα - Γκάουφ παρουσία του dj Σινκλέρ (pics)

Στα μέρη που μεγάλωσε επέστρεψε η Σερένα Ουίλιαμς για να συμμετάσχει σε σπουδαίο camp προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Πατρίκ Μουράτογλου.

Η Αμερικανίδα τενίστρια που έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα της έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Australian Open και στη Φλόριντα είχε μαζί της και το νέο αστέρι των ΗΠΑ στο τένις, την Κόκο Γκάουφ.

Στο camp είδαμε και τον dj Bob Sinclair αλλά και τον γκουρού της γυμναστικής ShaunT.

This December, I wanted to renew with the tradition of organising a team-building camp to prepare for the Australian Open.

Along with Serena, we brought in a new, crazy-talented generation of players, and even some DJs and fitness gurus.

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) December 11, 2019