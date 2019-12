Βοζνιάκι: Στιγμές καριέρας, φωτογραφίες ζωής (pics)

Η Καρολίν Βοζνιάκι τον Ιανουάριο του 2020 κρεμάει τη ρακέτα της.

Αποφάσισε το Australian Open το οποίο κέρδισε το 2018 να είναι το τελευταίο τουρνουά της καριέρας της.

Η τενίστρια από την Δανία στα 29 της αφήνει πίσω της μια σπουδαία καριέρα και δεκάδες μοναδικές στιγμές.

Την λάτρεψε το κοινό για τα κατορθώματα της, για την ομορφιά της, για τους 30 τίτλους της, για την αγάπη της προς την Λίβερπουλ... Η τενίστρια, η σύζυγος, η κουμπάρα της Σερένα, η φοιτήτρια του Χάρβαρντ, η όμορφη Καρολίν.

Δίπλα στον Ναδάλ, στον Τζόκοβιτς, στον Φέντερερ, στον Ομπάμα. Εξώφυλλο σε κορυφαία περιοδικά.

Ας θυμηθούμε μοναδικές στιγμές από την τεράστια καριέρα της...

Proud of my bestie @serenawilliams for the launch of her new collection at the @nyfw ! pic.twitter.com/Tf6V9p6Q5e — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) September 10, 2019

We had a wonderful time in Girona celebrating the union of our dear friends! Congrats @catmcdonnell7 and @paugasol ! We feel honored to have been a part of your special day! pic.twitter.com/CfzOIw4TU5 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) July 18, 2019

So thankful to have these incredible women in my life! They have been with me thru life and I am so excited to see where the next adventures takes us! #bridesmaids

@PaulWhitePhoto pic.twitter.com/YrqOiTdl85 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 20, 2019

Best weekend of my life pic.twitter.com/4RcowKAIGb — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 16, 2019

The little mermaid pic.twitter.com/cBg0ckAHP4 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) November 29, 2018

Had the best time at Anfield today! 3 points and top of the league for now! @LiverpoolFC pic.twitter.com/qtk2cdgBcL — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) November 11, 2018

Title #29 !! Thank you Eastbourne for a great week!! Next stop @wimbledon pic.twitter.com/EQGhz6W9Yg — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 30, 2018

Proud to continue my role as a @DubaiDutyFree ambassador for the 7th year! Looking forward to more adventures with DDF, like the one time I got hang out with these guys #wta pic.twitter.com/iiQJulbAjg — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 11, 2018

.@CaroWozniacki had her biggest career win in Singapore, and that's why you voted her as the WTA's Player of the Month for October! https://t.co/gb1FMoC3tj pic.twitter.com/JoavzXLNyK — WTA (@WTA) November 11, 2017

No better way to end the season than to win the Year End Championship!Thanks to my team and everyone who supported me, I'll see you in 2018! pic.twitter.com/o3weWumrBF — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) October 29, 2017

Admiring my shot pic.twitter.com/aiynzWJX8Y — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) August 15, 2017

