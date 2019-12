Η Ελβετία κάνει... νόμισμα τον Φέντερερ (vid)

Δύο νομίσματα με την φιγούρα του Ρότζερ Φέντερερ θα κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο στην Ελβετία. Όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Ελβετός αστέρας του τένις θα γίνει ο πρώτος αθλητής που θα υπάρχει σε νόμισμα, ενώ θα είναι και ο πρώτος εν ζωή άνθρωπος που θα έχει το πρόσωπό του σε νόμισμα στην Ελβετία.

Συγκεκριμένα, θα κοσμεί το νέο νόμισμα των 20 ασημένιων φράνκων που θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου, ενώ το ίδιο θα γίνει και με το νέο νόμισμα των 50 χρυσών φράνκων που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο. Από αυτά τα δύο νομίσματα θα κυκλοφορήσουν 95.000 και το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για όσους θέλουν να τα αποκτήσουν.

Ο εκπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης, δήλωσε: «Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι πιθανότατα ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στην Ελβετία και σίγουρα ο ιδανικός πρεσβευτής της χώρας σε όλο τον κόσμο».

Thank you Switzerlandand Swissmint for this incredible honour and privilege. #DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019