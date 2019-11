Ιστορία έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφού έγινε ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε το ATP Finals.

Παράλληλα είναι ο 2ος μικρότερος σε ηλικία μετά από το 2001 που κερδίζει το τρόπαιο!

Τότε, το 2001, νικητής ήταν ο Λέιτον Χιούιτ στον τελικό που είχε διεξαχθεί στην πατρίδα του την Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ.

Ο Αυστραλός δεν είχε κλείσει τότε 21 χρόνια ζωής ενώ ο Τσιτσιπάς είναι πλέον 21 και 3 μηνών.

Ο Χιούιτ για την ιστορία κέρδισε τον τίτλο και την επόμενη χρονιά.

The youngest #NittoATPFinals champion since Lleyton Hewitt in 2001

Well played, @StefTsitsipas pic.twitter.com/eRYQOLVRRE

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019