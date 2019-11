Τα πρωθυπουργικά συγχαρητήρια δέχτηκε μετά από την τεράστια νίκη-πρόκριση επί του Φέντερερ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι στο Λονδίνο επισκέφτηκε με την σύζυγο του Μαρέβα τα αποδυτήρια και περίμενε για να συγχαρεί τον μοναδικό Στέφανο.

Ο Στέφανος τους ρώτησε εάν είχαν καλές θέσεις ενώ η Μαρέβα του τόνισε ότι δεν έχει φωνάξει ξανά τόσο και τον αποκαλούσε συνεχώς παικταρά.

Φυσικά τα συγχαρητήρια δόθηκαν και στον πατέρα και προπονητή Απόστολο Τσιτσιπά.

A lovely moment for @StefTsitsipas and his team

Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist! #NittoATPFinals pic.twitter.com/5ZPuYKR5E2

— ATP Tour (@atptour) November 16, 2019