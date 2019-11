Στα 33 του χρόνια, με τραυματισμούς, με επεμβάσεις αλλά με πολύ ψυχή και δύναμη ο Ράφα Ναδάλ κερδίζει Grand Slam και είναι στο Νο1 της χρονιάς!

Ο Ισπανός τενίστας μετά από τη νίκη του επί του Τσιτσιπά στο ATP Finals πήρε στα χέρια του το κύπελλο για το Νο1, το φίλησε και δήλωσε πως θα συνεχίσει να παίζει και πως το Σάββατο θα ήθελε να είναι πάλι στο O2 για ν' αγωνιστεί με τον Φέντερερ.

Μετά από το 2008, το 2010, το 2013 και το 2017 και το 2019 ο Ράφα είναι στο Νο1!