Μεντβέντεφ - Ζβέρεφ 0-2: Τετράδα ο Σάσα, σπίτι ο Ραφα (vids)

Με επαγγελματική εμφάνιση ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κέρδισε με 6-4, 7-6 (4) τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελευταίο αγώνα του ομίλου "Αντρέ Άγκασι" και προκρίθηκε ως 2ος στα ημιτελικά του ATP Finals.

Ο Σάσα μ' αυτή τη νίκη του αφήνει εκτός συνέχειας τον Ράφα Ναδάλ και φυσικά τον Ρώσο, που δεν είχε ελπίδες, και θα μπορέσει εάν κερδίσει τον Τιμ στον ημιτελικό του Σαββάτου (22:00, Cosmote Sport 6) να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε το 2018 στο Λονδίνο.

Ο Μεντβέντεφ στην 1η του συμμετοχή στο τουρνουά έμεινε στην τελευταία θέση χωρίς νίκη!

Έφτανε ένα μπρέικ!

Στο 1ο σετ ο Ζβέρεφ αρχίζει με μπρέικ (1-0) και θα προηγηθεί με 2-0 πριν πάρει το 1ο του γκέιμ ο Μεντβέντεφ.

Ο Γερμανός θα φτάσει στο 3-1 αλλά ο Ρώσος με 3 άσους στο 5ο γκέιμ θα μειώσει σε 3-2. Το 8ο γκέιμ είναι για τον Αλεξάντερ (5-3) αλλά ο Ντανίλ θα μειώσει σε 5-4.

Τελικά ο Ζβέρεφ θα εκμεταλλευτεί το σερβίς του για να προηγηθεί με 6-4 και 1-0 στα σετ.

Πάτησε... γκάζι στο φινάλε!

Στο 2ο σετ με love game ο Ζβέρεφ θα ισοφαρίσει σε 1-1 και με τον ίδιο τρόπο ο Μεντβέντεφ θα πάρει προβάδισμα με 2-1.

Με love game ο Ρώσος θα φτάσει στο 3-2 αλλά και στο 4-3 και "πληρώνοντας" με το ίδιο... νόμισμα ο Ζβέρεφ θα φέρει το παιχνίδι στο 4-4.

Στο 9ο γκέιμ μετά από διπλό λάθος του Ρώσου ο Γερμανός θα έχει μπρέικ πόιντ αλλά θα σβηστεί με άσο και το 5-4 είναι για τον Ντανίλ.

Θα ισοφαρίσει σε 5-5 ο Ζβέρεφ και σε 6-6 και θα οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ. Εκεί θα τον κερδίσει με 7-4.

The final standings for Group Andre Agassi Which match was your favourite? #NittoATPFinals pic.twitter.com/8T3KYpy0S7 — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019

Back in the last four The moment @AlexZverev sealed his place in the #NittoATPFinals semis for the second straight year. pic.twitter.com/3n8UbeMCme — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019

#NittoATPFinals semi-finals are SET Thiem v Zverev

Tsitsipas v Federer Who makes the final? — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019

A champion's stand!@AlexZverev downs Medvedev 6-4 7-6 to grab the last semi-final spot at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/8Yo6vFNrGI — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019