Με συγκλονιστική εμφάνιση ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 6-4, 6-3 τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον 3ο αγώνα του ομίλου του ATP Finals και προκρίθηκε για άλλη μια χρονιά στα ημιτελικά του τουρνουά.

Η νίκη αυτή του Ελβετού εκτός από το εισιτήριο για την τετράδα έδωσε και στον Ράφα Ναδάλ το Νο1 του 2019!

Ο Φέντερερ κερδίζει τον Ναδάλ για 23η φορά και για πρώτη φορά μετά από το 2015 και το ATP Finals και θα παίξει στον 15ο ημιτελικό του σε 17 συμμετοχές στο τουρνουά.

Έτσι είναι ακόμη στο παιχνίδι για τον 7ο τίτλο και θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον 1ο του ομίλου που συμμετέχει ο Τσιτσιπάς ο οποίος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Από τον ίδιο όμιλο μαζί με τον 38χρόνο αλλά μέγιστο Φέντερερ έχει προκριθεί ως πρώτος από την Τρίτη ο Τιμ ο οποίος θ' αγωνιστεί με τον 2ο του άλλου ομίλου.

Εκτός συνέχειας στο τουρνουά μένει από τους ομίλους ο περσινός νικητής και 5 φορές νικητής Νόβακ Τζόκοβιτς που είχει μόλις 1 νίκη σε 3 αγώνες αλλά και ο νεαρός με επίσης 1 νίκη Ματέο Μπερετίνι.

Έφτανε ένα μπρέικ...

Στο 1ο γκέιμ του 1ου σετ ο Φέντερερ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Τζόκοβιτς θα το σβήσει για να προηγηθεί με 1-0.

Στο 3ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς θα κάνει 2 διπλά λάθη στη σειρά ο Φέντερερ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα αποκτήσει προβάδισμα με 2-1!

Ο Ελβετός θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-1 αλλά ο Σέρβος με δυσκολία θα μειώσει σε 3-2. Με 2 άσους και χωρίς να χάσει πόντο θα φτάσει στο 4-2 αλλά θα χάσει το 7ο γκέιμ (4-3).

Το 5-3 είναι για τον "Βασιλιά" των ATP Finals ο οποίος θα κερδίσει με 6-4 το 1ο σετ.

Παίζεις με τρομερή ποιότητα...

Στο 2ο σετ ο Φέντερερ έχει 2 μπρέικ ποιντ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Τζόκοβιτς τα σβήνει και μετά από διαδοχικές ισοπαλίες θα προηγηθεί με 1-0.

Το 2-1 είναι για τον "Νόλε" που παρά την πίεση κρατάει το σερβίς του. Στο 4ο γκέιμ ο Ρότζερ θα σβήσει μπρέικ ποιντ και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 3-2 ο Φέντερερ και με 4-2 πριν μειώσει σε 4-3 ο Τζόκοβιτς.

Χωρίς δυσκολία θα φτάσει στο 5-3 και στο 6-3 σε 1.13'.

RISING to the challenge The moment @rogerfederer secured his first win over Djokovic since 2015! #NittoATPFinals pic.twitter.com/LylYw44ACI — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019