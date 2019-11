Με σπουδαία εμφάνιση βγαλμένη από το περσινό ATP Finals ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κέρδισε με 6-2, 6-4 τον Ράφα Ναδάλ στην πρεμιέρα του στο ATP Finals και έβαλε υποψηφιότητα για την είσοδο του στην τετράδα.

Ο Γερμανός που είχε κερδίσει το 2018 τον τίτλο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη και πλέον είναι μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας από 1 νίκη ενώ ο Ναδάλ με τον Μεντβέντεφ είναι στο μηδέν.

Με 12-6 γκέιμ ο Γερμανός είναι τυπικά 1ος αφού ο Έλληνας έχει 13-10 γκέιμ.

Ο Ζβέρεφ "ξόρκισε" και την κατάρα αφού για πρώτη φορά μετά από 5 ήττες κερδίζει τον Ναδάλ στο Tour!

Για να κερδίσει χρειάστηκε 1.24'. Ο νικητής είχε 11-5 άσους, 29-13 winnners και τα αβίαστα ήταν 21-21.

Ο Γερμανός είχε 3/4 μπρέικ πόιντ ενώ ο Ισπανός δεν έφτασε να απειλήσει με μπρέικ πόιντ!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η υπεροχή του Ζβέρεφ ήταν ξεκάθαρη. Ο Γερμανός θα προηγηθεί με μπρέικ με 3-2 και εν συνεχεία με νέο μπρέικ με 5-2 και θα φτάσει στο 1-0.

Ο Ναδάλ δεν έφτασε σε μπρέικ ποιντ και έδειχνε να μην είναι στην κατάσταση που θα ήθελε στο 1ο στε.

Στο 2ο ο Ζβέρεφ ξεκινάει με μπρέικ στο 1ο γκέιμ και θα προηγηθεί με 2-0. Ο Ναδάλ θα μειώσει σε 2-1 αλλά ο αντίπαλος του θα αυξήσει και πάλι την διαφορά (3-1).

Στο 5ο γκέιμ ο Ναδάλ θα "σβήσει" μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 3-2 αλλά ο Ζβέρεφ θα φύγει με 4-2 και με 5-3.

Ο Ναδάλ μειώνει σε 5-4 αλλά ο Ζβέρεφ κερδίζει με 6-4.

Ruthless performance from @AlexZverev Last year’s champion triumphs 6-2, 6-4 & defeats Nadal for the first time in his career @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/ekbv1wBGvr — ATP Tour (@atptour) November 11, 2019

The defending champ is back Courtside as @AlexZverev gets his first-ever win over Nadal! pic.twitter.com/0ui7Iz3fFl — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2019