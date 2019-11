Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ντομινίκ Τιμ κερδίζει τον Ρότζερ Φέντερερ σε ATP Finals.

Ο Αυστριακός επικράτησε με 7-5, 7-5 του Ελβετού στην 1η ημέρα του τουρνουά που διεξάγεται στο Λονδίνο και πραγματοποίησε το 1ο βήμα για την είσοδο του στην τετράδα.

Ο Τιμ κερδίζει για 3η φορά μέσα στο 2019 τον Φέντερερ, ο οποίος δεν έπιασε την αναμενόμενη απόδοση στο παιχνίδι και το έχασε σε 1.40.

Πλέον μετά από 7 αγώνες ο Τιμ είναι στο 5-2 στις "μονομαχίες" του με τον Φέντερερ.

Μετά από την ολοκλήρωση της 1ης ημέρας στον όμιλο (Bjorn Borg) ο Τζόκοβιτς με τον Τιμ έχουν από μια νίκη.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τιμ φτάνει σε μπρέικ με το ... καλημέρα (0-1). Ο Ελβετός ισοφαρίζει με μπρέικ σε 2-2 και θα πάρει και το 5ο γκέιμ για να προηγηθεί με 3-2.

Ο Αυστριακός με μπρέικ στο 11ο θα φτάσει στο 5-6 και θα κερδίσει με 5-7 το 1ο σετ.

Στο 2ο σετ, ο Φέντερερ θα προηγηθεί με 2-1 και θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Τιμ θα το "σβήσει" και θα ισοφαρίσει εκείνος σε 2-2.

Με καλό σερβίς θα φτάσει στο 3-2 ο Ελβετός και στο 4-3 αλλά ο Αυστριακός κρατά το σερβίς του και ισοφαρίζει σε 4-4.

Ο Φέντερερ θα προηγηθεί με 5-4 και ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 5-5 για να μείνει στο σετ. Όπως και στο 1ο σετ ο Αυστριακός θα κάνει μπρέικ στο 11ο γκέιμ (5-6).

Στο 12ο ο Τιμ θα "σβήσει" 2 μπρέικ πόιντ του Ελβετού και θα κερδίσει το παιχνίδι ενώ είχε μεσολαβήσει και ένα σβησμένο ματς πόιντ του Φέντερερ.