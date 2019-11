Paris Masters: Ένα βήμα πριν τον τελικό ο Ναδάλ (vids)

Στον ημιτελικό του Paris Masters προκρίθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός, που την Δευτέρα θα είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε με 7-6 (4), 6-1 τον Τζο Τσονγκά και θα παίξει το Σάββατο (17:30, Cosmote Sport 6) με τον Ντενίς Σαποβάλοφ.

Ο Ναδάλ με τον Καναδό, που είναι πολύ φορμαρισμένος έχουν από μια νίκη στο παρελθόν. Ο Ισπανός κέρδισε τον Σαποβάλοφ το 2018 στο Masters της Ρώμης ενώ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Rogers Cup νικητής ήταν ο 20χρόνος.

Στον αγώνα με τον Τσονγκά, τόσο ο Ισπανός όσο και ο Γάλλος στο 1ο σετ κράτησαν το σερβίς τους και φτάσαμε στο τάι μπρέικ εκεί όπου ο Ναδάλ κέρδισε με 7-4.

Στο 2ο σετ θα φτάσει στο 2-0 με μπρέικ και στο 3-0. O Tσονγκά θα μειώσει σε 3-1 αλλά θα χάσει σε 6-1 το σετ. Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.35 και ο Ναδάλ κέρδισε 64 έναντι 47 πόντους.

Ο Ναδάλ συνεχίζει για να φτάσει έως την Κυριακή και τον τελικό και να παλέψει, το πιθανότερο απέναντι στον Τζόκοβιτς, για τον 1ο τίτλο του στο Παρίσι αλλά και για το Νο1 στο τέλος του 2019.

Αυτή είναι η 51η νίκη του Ισπανού μέσα στο έτος και έτσι μαζί με τον Τζόκοβιτς και τον Φέντερερ είναι 2οι πίσω από τον Μεντβέντεφ που έχει 59 νίκες.

Ο ημιτελικός με τον Σαποβάλοφ θα είναι ο 11ος του μέσα στη χρονιά.

